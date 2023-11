Ubisoft Agordas Novan Normon: Rapida Antaŭenigo de Kuŝejoj estas Ludo-Ŝanĝilo

By

Ubisoft rivelis ekscitan funkcion en sia venonta poŝtelefona prirabisto-pafa ludo, The Division Resurgence. Kvankam rapida plusendado de scenoj ne estas pionira koncepto, ĝi estas trajto kiu malofte vidiĝas en ludoj hodiaŭ. Ĉi tiu ludoŝanĝilo lasis ludantojn avide antaŭvidi la liberigon de la ludo en 2024, kun espero ke ĝi fariĝos norma inkludo en ĉiuj estontaj videoludoj.

Malkovrante la kapablon hazarde, ludantoj trovis sin rapidantaj tra longaj tranĉscenoj en The Division Resurgence per nur simpla tuŝo sur la ekrano. Ĉu temas pri rolulo marŝanta silente aŭ troa dialogo pri misio, ludantoj nun povas trapasi ĉi tiujn scenojn, ŝparante tempon kaj farante la ludon pli ĝuebla.

Dum transsalti tranĉscenojn entute estas elekto en la plej multaj ludoj, ofte estas deziro kapti ĉiun pecon de popolscio kaj karaktero evoluo. La rapid-antaŭa trajto en La Divido-Revigliĝo respondas al ĉi tiu bezono, permesante al ludantoj selekteme rapidi tra partoj de la tranĉscenoj. Ĉi tiu negrava sed efika trajto ne estas nur donaco por ludantoj, kiuj volas rapide movi la rakonton, sed ankaŭ ideala por tiuj, kiuj ludas per porteblaj aparatoj, havigante la flekseblecon por fini ludadon ĉiumomente.

La engaĝiĝo de Ubisoft plibonigi ludantosperton estas laŭdinda. Enkondukante la rapidan opcion en The Division Resurgence, ili starigis novan normon en la videoludada industrio. Ludantoj nun deziras vidi ĉi tiun funkcion efektivigita en estontaj Ubisoft-ludoj, kiel The Division 3 kaj The Division Heartland.

La antaŭĝojo estas palpebla, kaj ŝatantoj de la ludoj de Ubisoft ne povas ne sopiri la oportunon kaj ĝuon, kiujn alportas la rapida plusendado. Kun Ubisoft gvidanta la vojon, aliaj ludprogramistoj povas rimarki kaj pripensi korpigi ĉi tiun ludŝanĝan funkcion en siaj propraj kreaĵoj.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Ĉu The Division Resurgence estas la unua ludo kiu havas rapidan plusendan tranĉscenojn funkcion?

R: Ne, iuj JRPG-oj kaj aliaj ludoj inkludis similajn funkciojn en la pasinteco.

Q: Ĉu mi povas tute preterlasi scenojn en The Division Resurgence?

R: Jes, kiel plej multaj ludoj, La Divido-Revigliĝo permesas al ludantoj tute salti scenojn, se ili volas.

Q: Kiam oficiale lanĉos The Division Resurgence?

R: La ludo estas nuntempe en beta-testado kaj estas atendita lanĉo en 2024.