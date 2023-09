Antaŭmendu la Manlibron de Piloto de Kirasa Kerno VI kaj Ŝparu 25%

Se vi estas fervorulo de Armored Core VI de FromSoftware kaj volas plibonigi vian ludsperton, vi ĝojos scii, ke la oficiala ludgvidilo, titolita Piloto-Manlibro, nun estas disponebla por antaŭmendo ĉe Amazon. Kreita de Future Press, la sama teamo malantaŭ la tre aklamitaj strategiogvidiloj de Elden Ring, ĉi tiu 432-paĝa kartonizita kolektanto eldono estas publikigita la 30-an de novembro ĉi-jare.

Nuntempe, la Manlibro de la Piloto estas vendata, kun antaŭmenda prezo de $33.58, kio estas 25% rabato de sia kutima prezo de $44.99. Ĉi tiu gvidilo estas desegnita por servi kaj komencajn pilotojn kaj spertajn ludantojn, provizante al ili valorajn informojn kaj strategiojn. Ĝi kovras diversajn aspektojn de la ludo, inkluzive de bataltrejnado, kunigo, promenoj por ĉiu misio, kaj spertaj konsiletoj pri kiel alproksimiĝi al malamikoj.

Unu el la ĉefaj ĉefaĵoj de la Pilota Manlibro estas la dediĉita 50-paĝa S Rank-gvidilo, kiu enhavas unikajn itinermapojn kaj kunigajn rekomendojn. Ĉi tiu bonusenhavo celas helpi ludantojn atingi la plej altan rangon ebla en la ludo, maksimumigante sian ludsperton.

En nia recenzo de Armored Core VI, ni donis al ĝi poentaron de 8/10, rimarkante, ke ĝi konservas la kern mekanikon de la meĥa agoĝenro sed enkondukas diversajn rafinaĵojn kaj ĝisdatigojn. Ni priskribis ĝin kiel bonvenan revenon de klasika mecha serio. Kun la Manlibro de Piloto, ludantoj povas enprofundiĝi eĉ pli en la komplikaĵojn de la ludo kaj malkovri novajn strategiojn por venki defiojn.

Se vi interesiĝas pri pligrandigo de via ludgvidilo-kolekto, vi ankaŭ povas utiligi rabatajn prezojn en la strategiogvidiloj The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Kaj la Norma kaj Kolektista Eldono estas nuntempe haveblaj je reduktitaj prezoj. Konsiderante la vastecon de la ludo, havi gvidilon povas multe plibonigi vian ludadon kaj esploradon.

Ne maltrafu la ŝancon antaŭmendi la Manlibron de Piloto de Kirasa Kerno VI je rabatita prezo. Ĝi estas esenca kunulo por iu ajn ŝatanto de la ludo, ofertante valorajn komprenojn, strategiojn kaj kromenhavon. Plibonigu viajn kapablojn kaj certigu, ke vi profitu la plej grandan parton de via sperto de Armored Core VI.

fontoj:

– IGN: Hannah Hoolihan