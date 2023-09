The Expanse: Telltale Series Epizodo 4 Nun Havebla

By

Resumo: La kvara epizodo de The Expanse: Telltale Series, titolita "Neeblaj Objektoj", nun estas ludebla. En tiu epizodo, ĉeffiguro Camina Drummer, esprimita fare de Cara Gee, komencas malfacilan solmision sekvantan la okazaĵojn de la antaŭa epizodo. Ludantoj alfrontos elektojn kiuj povas havi katastrofajn sekvojn, kvankam la intrigo-kiraso de Drummer certigas ke ŝi ne povas esti mortigita. La epizodo finiĝas sur kliffhanger, konstruante antaŭĝojon por la eldono de la fina epizodo la 21-an de septembro Ludantoj kiuj antaŭordigis la ludon akiros fruan aliron al la fina epizodo la 20-an de septembro Plie, DLC-epizodo temiganta Chrisjen Avasarala, esprimita fare de Shohreh Aghdashloo, estas en evoluo kaj provizos al ludantoj la ŝancon sperti okazaĵon referenceitan en la televidspektaklo sed neniam montrita. La DLC-epizodo, titolita "Archangel", estas publikigita aŭtune. The Expanse: Telltale Series disponeblas sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S kaj PC.

