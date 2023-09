Tecno Pova 5 Pro 5G: Miksa Sako de Efikeco kaj Dezajno

By

La Tecno Pova 5 Pro 5G estas la plej nova oferto de la kompanio, celanta provizi unikan dezajnon kaj ludadon. Prezo je Rs. 14,999, ĉi tiu 5G-aparato elstaras per sia kurioza malantaŭa dezajno kun pluraj RGB-LED-strioj. La aparato adoptas ARC-dezajnon, kun duobla fotila aranĝo enhavita en karakteriza eltranĉo.

Ĉe la fronto, vi trovos 6.78-colan ekranon kun 20.5:9 bildformato kaj Panda vitro por protekto. La aparato havas pli dikan bezon ĉe la fundo kompare kun aliaj flankoj kaj truan antaŭan fotilon proksime de la supro.

Koncerne al dezajno, la Tecno Pova 5 Pro estas farita el polikarbonato kaj havas iomete dikan forman faktoron. Ĝi estas havebla en du koloroj - Malhela Iluzio kaj Arĝenta Fantazio. La konstruo de la telefono estas fortika, kaj ĝi ne sentas glitigan manon.

La aparato havas ekranon IPS LCD Full HD+ de 6.78 coloj kun refreŝiga indico de ĝis 120Hz. Dum la ekrano estas sufiĉe hela kaj uzebla ekstere, estas etaj nekongruoj en kontraŭlumo kaj refreŝigaj indicoj. Tamen, entute kolorreproduktado kaj rigardaj anguloj estas decaj.

En la fotila fako, la Tecno Pova 5 Pro havas duoblan fotilon kun ĉefa fotilo de 50MP kaj portreta fotilo de 0.8MP. La ĉefa fotilo liveras decajn portretajn pafojn sed emas tro akrigi bildojn kaj luktas kun dinamika gamo. La fotila aplikaĵo ne estas la plej rapida, sed ĝi ofertas diversajn opciojn kaj reĝimojn. La antaŭa fotilo de 16 MP funkcias bone, precipe sen belecreĝimoj, kaj taŭgas por uzo de sociaj amaskomunikiloj.

Sub la kapuĉo, la Pova 5 Pro estas funkciigita per la pecetaro Dimensity 6080 de MediaTek, akompanita de 8GB da RAM kaj 128GB da stokado. Ĝi funkcias per HiOS 13.1, bazita sur Android 13, kaj ofertas agordeblan kaj ŝarĝitan sperton de uzanto. La telefono glate pritraktas plurajn programojn sed eble faligi kadrojn foje. Ludada efikeco estas kontentiga, kun la kapablo ludi ludojn kiel BGMI je ĉirkaŭ 40 kadroj por sekundo.

La aparato enhavas 5,000mAh-baterion kaj venas kun 68-vata rapida ŝargilo, ofertante tagan valoron da bateria vivo kaj rapidan ŝargan tempon de ĉirkaŭ 70 minutoj. Konektecaj funkcioj kiel 5G, Wi-Fi, Bluetooth kaj GPS funkcias bone. La telefono ankaŭ provizas laŭtparolilojn, kiuj taŭgas por spekti videojn kaj ludi ludojn.

Konklude, la Tecno Pova 5 Pro 5G ofertas miksitan sakon de rendimento kaj dezajno. Kvankam ĝi elstaras pri ludado kaj konektebleco, ĝi havas kelkajn rendimentajn problemojn kaj dubindajn programajn elektojn. Tamen, se vi serĉas buĝetan 5G-aparaton kun unika dezajno, la Tecno Pova 5 Pro estas konsiderinda.

