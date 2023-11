Prezentante Sistemon 7: Eksplodo de la Pasinteco en Via Retumilo

By

Ĉu vi memoras la bonajn malnovajn tempojn de klasikaj Mac-operaciumoj? Nu, nun vi povas revivi tiun nostalgian sperton rekte de via retumilo. Programisto Leonardo Russo kreis ret-bazitan Sistemon 7.0.1 emulilon, permesante al uzantoj ruli Mac OS 7 sur siaj modernaj aparatoj.

Sistemo 7, la unua klasika Mac OS kiu poste estis renomita kiel Mac OS, estis pionira operaciumo kiu dominis la Macintosh-platformon de 1991 ĝis 1997. Ĝi lanĉis gamon da novigaj trajtoj sed ankaŭ alfrontis sian justan parton de konfliktoj. Kun la ŝanĝo de Motorola 68000-serio al PowerPC, Sistemo 7 postlasis pli malnovajn disketajn Macintosh-modelojn, kaŭzante seniluziiĝon inter kelkaj lojalaj uzantoj. Plie, la sistemo postulis pli altajn kvantojn de RAM, kaŭzante eĉ malmolajn modelojn lukti.

Por sperti Sistemon 7 en via retumilo, simple vizitu la retejon kreitan de Russo. Post alveno, 6MB-diska bildo estos elŝutita, daŭrante nur kelkajn sekundojn ĉe la plej multaj larĝbendaj konektoj. Post elŝuto, vi havos aliron al virtuala Makintoŝo funkcianta specifmaŝinon de 1991, kompleta kun la normaj programoj, kiuj karakterizis la Mac-sperton dum tiu epoko.

La ret-bazita Sistemo 7 emulilo estas ne nur ekscita vojaĝo laŭ memorvojo por Mac-entuziasmuloj sed ankaŭ atesto pri la eltrovemo de modernaj programistoj. Uzante la malfermfontan emulilon Mini vMac, Russo ebligis al iu ajn reviziti la ikonecan Mac OS de la pasinteco.

Do, kial atendi? Iru al la retejo de la emulilo kaj mergu vin en la mondon de Sistemo 7. Ĝuu la simplecon, miru pri la mirindaj funkcioj kaj apreci la nostalgion, kiun ĉi tiu ret-bazita emulilo proponas. Revenu la magion de Mac OS 7, ĉio per nur kelkaj klakoj al via plej ŝatata retumilo.

Oftaj Demandoj (Demandoj)

Ĉu mi povas ruli Sistemon 7 en iu ajn aparato?

Jes, vi povas ruli Sistemon 7 en iu ajn aparato kun retumilo, kiu subtenas la ret-bazitan emulilon. Ĉu vi uzas komputilon, inteligentan telefonon aŭ tablojdon, kondiĉe ke vi havas interretan konekton, vi estas bona por iri.

Ĉu estas kostoj asociitaj kun uzado de la retbazita Sistemo 7-emulilo?

Ne, la emulilo estas libere uzebla. Programisto Leonardo Russo malavare faris ĝin malfermfonte, permesante al uzantoj ĝui la nostalgion de Sistemo 7 sen financaj baroj.

Ĉu mi povas konservi mian progreson aŭ dosierojn dum uzado de la emulilo?

Bedaŭrinde, la ret-bazita Sistemo 7 emulilo ne subtenas konservadon de progreso aŭ dosieroj. Post kiam vi fermas la emulilon aŭ refreŝigas la paĝon, ĉiuj ŝanĝoj faritaj ene de la virtuala Makintoŝo perdiĝos.

Ĉu ekzistas aliaj klasikaj Makintoŝoj-sistemoj haveblaj en ret-bazitaj emuliloj?

Dum la ret-bazita System 7 emulilo estas escepta kreaĵo, ekzistas ankaŭ emuliloj disponeblaj por aliaj klasikaj Makintoŝoj operaciumoj. Programistoj laboris pri kopiado de Mac OS 8, Mac OS 9, kaj eĉ pli fruaj versioj de la Macintosh-sistemo. Rapida interreta serĉo kondukos vin al diversaj ebloj por esplori.