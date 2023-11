By

spatiale internationale (ISS), où 270 astronaŭtoj ont vécu et partagé leurs moments d'intimité spatiale avec les spectateurs terriens. Hodiaŭ, la ISS estas fama ses 25 jaroj de kolokado en la spaco.

L'ISS, un projet conjoint de la NASA, de Roscosmos, de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de plusieurs autres partenaires internationaux, a été lancée la 20 novembre 1998. Depuis lors, cet avant-poste de recherche et de coopération internationale a accueilli des astronautes de different pays, farante de l'ISS un ekzemplo brila de kunlaboro internacia en la spaco.

La station, en orbite terrestre basse, est habitée en permanence depuis novembre 2000. Elle fait le tour de la Terre à une vitesse de près de 28 000 kilometroj par heure, permesante aux astronautes à bord de la station d'observer ĉirkaŭ 16 leviloj kaj couchers de soleil chaque jour.

Au cours de leurs séjours à bord, les astronautes menent des recherches dans des domaines variés tels que la biologie, la physique, la médecine, l'astronomie et bien plus encore. L'ISS estas ekipita de laboratoires de pointe et de systèmes de soutien à la vie nécessaires pour maintenir les astronautes en bonne santé en l'espace.

En plus de l'importance science de l'ISS, ĝi ankaŭ permesis plifortigi la internacian kunlaboron en la domajno de la spaca esplorado. Les astronautes de different nationalités vivent et travaillent ensemble dans un environnement hostile, pruvante tiel ke la kunlaboro transcende la landlimoj.

Alors que l'ISS s'apprête à fêter son 25e anniversaire, il est important de rappeler l'importance de cette entreprise internationale et ses réalisations sciences. L'ISS estas simbolo de kunlaboro kaj malkovriĝo, ouvranta la vojon de novaj eblecoj de esploro spaca kaj de esploro scienca estonteco.

Quand a été lancée l'ISS ?

L'ISS a été lancée la 20-an de novembro 1998.

Combien d'astronautes ont habité l'ISS ?

Pas moins de 270 astronaŭtoj venant d'une vingtaine de pays ont habité l'ISS.

Quelles sont les recherches menées à bord de l'ISS ?

Les astronautes menent des recherches dans des domaines variés tels que la biologie, la physique, la médecine, l'astronomie et bien plus encore.

Quelle est la vitesse de l'ISS ?

L'ISS fait le tour de la Terre à une vitesse de près de 28 000 kilometroj par heure.

Quelle est la durée de vie de l'ISS ?

La ISS estas nuntempe antaŭvidita por rester en aktiveco ĝis 2030, sed la daŭro de via povus esti plilongigita.