Estas malfacile kredi, sed The Legend of Zelda: Ocarina of Time festas sian 25-an datrevenon hodiaŭ. Se tiu fakto igas vin sentiĝi maljuna, vi ne estas sola. Mi ankoraŭ memoras la eksciton kaj antaŭĝojon ĉirkaŭ la ĵeto de la unua 3D Zelda aventuro de Nintendo en 1998. Kiel adoranto de la antaŭa transdono, A Link to the Past, mi ne povis atendi akiri miajn manojn sur Okarino de Tempo.

Mi estis sufiĉe bonŝanca havi la ŝancon ludi kaj revizii la ludon nur kelkajn tagojn antaŭ ĝia oficiala liberigo. Mi tre memoras, ke mi pasigis sennombrajn horojn mergita en la ludo, navigi la mirindan mondon de Hyrule kaj sperti la eposan rakonton. La transiro al 3D-grafiko estis senjunta, kaj la ludadmekaniko estis pionira por sia tempo.

Por fari vojaĝon laŭ memorvojo kaj kunmeti miajn memorojn pri tiuj fruaj tagoj, mi kontaktis miajn iamajn kolegojn de IGN64. Kune, ni rememoris pri la ekscito ĉirkaŭ la liberigo de la ludo kaj la longaj horoj pasigitaj ludante ĝin. Ni eĉ havis la privilegion ludi antaŭprezenton ĉe Zelda evento en Seatlo nomata Zelda Summit.

Unu interesa detalo kiu aperis dum nia diskuto estis la ĉeesto de sango en la frua versio de la ludo. Dum batalado kun Ganon, li ŝprucus ruĝan sangon sur estado frapita. Tamen, tio poste estis ŝanĝita al verda "ŝvito" en postaj versioj de la ludo. Eble Nintendo maltrankviliĝis pri la taksado de la ludo aŭ simple sentis, ke ĝi ne kongruas kun ilia vizio.

Rerigardante, Okarino de Tempo havas specialan lokon en la historio de la videoludado. Ĝi ne nur solidigis The Legend of Zelda franĉizon kiel bonkonata nomo sed ankaŭ puŝis la limojn de kio eblis en videoludado. Ĝia enpenetra mondo, memorindaj karakteroj kaj alloga intrigo allogis milionojn da ludantoj tutmonde.

Dum ni festas la 25-an datrevenon de ĉi tiu amata ludo, ni prenu momenton por aprezi la efikon, kiun ĝi havis sur la industrio kaj la memorojn, kiujn ĝi kreis por sennombraj ludantoj. Feliĉan naskiĝtagon, Okarino de Tempo!

Oftaj Demandoj

1. Ĉu Ocarina of Time estas la plej bona ludo de Zelda?

Opinioj povas varii, sed multaj konsideras Ocarina of Time kiel unu el la plej bonaj ludoj de Zelda iam faritaj. Ĝia noviga ludado, profunda intrigo kaj mirindaj bildoj starigas novan normon por la serio.

2. Ĉu mi povas ludi Okarinon de Tempo en modernaj konzoloj?

Jes, Okarino de Tempo estis re-eldonita plurfoje post sia komenca lanĉo sur la Nintendo 64. Ĝi nun haveblas ĉe la Nintendo 3DS kaj povas esti ludita sur la Nintendo Ŝaltilo per la Nintendo Ŝaltilo Interreta servo.

3. Kiel Ocarina of Time influis estontajn ludojn de Zelda?

Ocarina of Time starigis la fundamenton por estontaj Zelda-ludoj enkondukante diversajn ludadmekanikojn kaj funkciojn kiuj fariĝis bazvaroj de la serio. Ĝia emfazo de esplorado, puzlosolvado kaj merga rakontado influis postajn Zelda titolojn.

4. Kial Okarino de Tempo estas konsiderata kiel videoludada ĉefverko?

Okarino de Tempo ofte estas laŭdita pro sia noviga ludado, bela muziko kaj memorindaj karakteroj. Ĝi sukcese tradukis la amatan Zelda formulon en la 3D-sfero, kreante mergan kaj neforgeseblan ludsperton.

5. Ĉu ekzistas planoj por daŭrigo de Okarino de Tempo?

Dum ne ekzistas rekta sekvo al Okarino de Tempo, la ludo ricevis spiritan posteulon en la formo de The Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask konservas multajn el la ludelementoj kaj mekanikoj lanĉitaj en Okarino de Tempo proponante unikan kaj pli malhelan intrigon.

Bonvolu noti, ke la informoj provizitaj en ĉi tiu Oftaj Demandoj baziĝas sur nuntempe disponeblaj scioj kaj povas esti ŝanĝitaj.

