Pokémon GO Nigra Vendredo Vendo Proponas Duoblajn Bonusajn Monerojn por Trejnistoj

Pokémon GO lastatempe malkaŝis la ekscitajn detalojn de la ĉi-jara Vendo de Nigra Vendredo. Trejnistoj havos la ŝancon duobligi siajn bonus PokéCoins aĉetante pakaĵojn pli ol $20 USD en la oficiala Pokémon GO Reta Vendejo. Ĉi tiu ekskluziva reklamado permesas al ludantoj akiri PokéCoins ekstere de la regula en-apo butiko dum gajno de kromaj bonus moneroj kiel rekompenco por ilia aĉeto.

Kvankam la novaĵoj povas soni alloga, gravas noti, ke la duoblaj bonusaj moneroj ne signifas ricevi duoble de la pakaĵo por la sama prezo. Anstataŭe, Niantic duobligas la bonusajn monerojn aljuĝitajn por aĉetoj faritaj per la Reteja Vendejo Pokémon GO.

Por iom lumigi la prezojn kaj komparojn, ni ekzamenis la pakaĵkostojn disponeblajn en la regula Retbutiko, en-apa butiko ene de Kroatio. Memoru, ke prezoj povas varii depende de via regiono pro la region-specifa prezo de Niantic.

Reviziinte la disponeblajn pakaĵojn, evidentiĝas, ke la ofertoj de Nigra Vendredo ofertas iujn avantaĝojn por pli grandaj pakaĵoj. Tamen, ili eble ne estas tiel rimarkindaj kiel atendite. Komparante la grandajn pakaĵojn de 2500 Moneroj, 5200 Moneroj kaj 14500 Moneroj, la regulaj pakaĵoj de Retbutiko pruvas esti proksimume 7% pli malmultekostaj ol en-ludaj pakaĵoj. Dume, la pakaĵoj de Nigra Vendredo montras averaĝan ŝparadon de 13.5% kompare kun la ekvivalentaj en-ludaj pakaĵoj.

Ĝenerale, se vi elektas profiti ĉi tiun vendon, vi povas atendi ŝpari ie ajn de 12% ĝis 14.3%, depende de la pakaĵo, kiun vi elektas.

Konsiderante ĉi tiujn trovojn, estas sekure diri, ke ĉi tiuj ofertoj pri Nigra Vendredo eble ne estas tiel mirindaj kiel iuj konsumantoj antaŭvidis. Se vi ne urĝe bezonas PokéCoins, eble estus saĝe preterlasi ĉi tiun vendon. Tamen, se vi serĉas aĉeti, estu certa, ke ne estas grava diferenco en rabatoj inter la pakaĵoj ofertitaj.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Kiel Trejnistoj povas profiti de la Vendo de Nigra Vendredo de Pokémon GO?

R: Trejnistoj povas duobligi siajn bonus PokéCoins per aĉeto per pakaĵoj pli ol $20 USD per la Reteja Vendejo Pokémon GO.

Q: Ĉu la prezoj de la pakaĵo de Nigra Vendredo estas la samaj tutmonde?

R: Ne, Niantic uzas region-specifajn prezojn, do la prezoj povas varii depende de via lando.

Q: Kiel la pakaĵoj de Nigra Vendredo komparas kun regulaj Retbutiko kaj en-apaj pakaĵoj?

R: Regulaj Retbutiko-pakaĵoj estas, averaĝe, 7% pli malmultekostaj ol en-ludaj pakaĵoj, dum Nigra Vendredo-pakaĵoj ofertas ŝparaĵojn de ĉirkaŭ 13.5%.