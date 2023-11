Sony Aldonas Poleman Ludon al PlayStation Plus Katalogo

Sony lastatempe alfrontis kritikojn pro la malbrilaj titoloj aldonitaj al sia PlayStation Plus-servo dum la lastaj monatoj. Tamen, la kompanio ŝajnas fari aŭdacan paŝon inkluzivante la tre diskutitan ludon, La Sinjoro de la Ringoj: Gollum, en sian katalogon por 2023.

La decido vekis miksitajn reagojn inter ludantoj. Dum kelkaj estas seniluziigitaj kun la aldono, aliaj trovas humuron en la polemika elekto. Lanĉita antaŭ nur kelkaj monatoj en majo, La Mastro de l' Ringoj: Gollum ne sukcesis impresi ludantojn per siaj nerimarkindaj misioj, neinspiraj bildoj kaj ripetema ludado. Ne surprize, ĝi nuntempe havas "plejparte negativan" takson sur Steam.

La kritiko ĉirkaŭ la ludo estis tiel severa ke eĉ ĝia programisto, Daedalic Entertainment, sentis sin devigita liberigi deklaron pardonpetantan pro la mankoj. Baldaŭ post la liberigo de la ludo, la evolustudio alfrontis ĉesigon kaj decidis temigi eldonadon anstataŭe.

Kun la Ludo de la Jaro de 2023-konkurantoj varmigante la ludscenon, La Mastro de l' Ringoj: Gollum verŝajne ne ricevos laŭdojn. Ĝia malbrila agado kaj negativa ricevo igas ĝin nerimarkinda aldono al la katalogo de PlayStation Plus.

En rilataj novaĵoj, ludantoj povas antaŭĝoji venontan aventurludon nomitan Lord of the Rings: Tales of the Shire. Kombinante elementojn de popularaj titoloj kiel Stardew Valley kaj la amata Meztera universo, ĉi tiu ludo estas atendita esti liberigita en 2024. Espereble, ĝi ofertos pli allogan kaj agrablan sperton por ŝatantoj de la franĉizo Sinjoro de la Ringoj.

Oftaj Demandoj

1. Kio estas la takso de La Mastro de la Ringoj: Gollum?

La Mastro de la Ringoj: Gollum nuntempe havas "plejparte negativan" takson sur Steam.

2. Ĉu estis diskutado ĉirkaŭ la liberigo de La Mastro de l' Ringoj: Golumo?

Jes, la ludo ricevis kritikon pro siaj senimagaj misioj, banalaj medioj, malbonaj grafikoj kaj ripetema ludado. La programisto, Daedalic Entertainment, eĉ eligis pardonpeton por la mankoj de la ludo.

3. Kion la ludantoj povas atendi de Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire estas venonta aventurludo kiu kombinas elementojn de Stardew Valley kaj la Meztera universo. Ĝi estas liberigita en 2024, ofertante al adorantoj unikan ludsperton.