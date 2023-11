Novaj Ŝancoj Malkaŝitaj Kun la Plibonigita Planetario de SUNY Oswego

By

La Shineman Planetario de SUNY Oswego lastatempe spertis signifajn ĝisdatigojn kaj renovigojn, rezultigante pligrandigitan teknologion, plibonigitan uzfacilon kaj plifortigitajn lernŝancojn por studentoj traktantaj la astronomian minoran. La ĝisdatiga procezo, kiu komenciĝis antaŭ pli ol unu jaro, celis trakti la limojn de la antaŭa programaro de la planetario, Starry Night.

Sub la gvido de Natalia Lewandowska, la direktoro de la planetario kaj lektoro de fiziko ĉe SUNY Oswego, la ĝisdatiga vojaĝo komenciĝis per vizito al laborrenkontiĝo en Chadds Ford, Pensilvanio. La laborrenkontiĝo rivelis ke la firmao malantaŭ Starry Night, Spitz Inc., estis akirita fare de Cosm, alia planetaria firmao, kaŭzante la ĉesigon de Starry Night kaj la enkonduko de nova kaj plibonigita softvarsistemo nomita Digistar.

Danke al malavara subvencio de la Shineman Endowed Fund, la planetariaj ĝisdatigoj ampleksis ne nur novan programaron sed ankaŭ la necesan komputilan aparataron kaj ĝisdatigitajn Vindozajn ripetojn. Lewandowska klarigis, ke la tuta planetario nun funkcias per du lastatempe anstataŭigitaj komputiloj prizorgante Digistar 7.

La adopto de Digistar 7 reflektas la rapidan evoluon de teknologio. Ĝiaj kontinuaj ĝisdatigoj ofertas novajn funkciojn kaj kapablojn, inkluzive de la kapablo konekti la planetarion al la interreto unuafoje. Ĉi tiu konektebleco rajtigas teknikistojn de Spitz Inc. malproksime trakti ajnajn problemojn aŭ erarojn per aliro al la programaro de la planetario interrete.

La reta konekto ankaŭ faciligas kunlaboron kaj sofistikecon en kreado de planetariaj spektakloj. Digistar 7 disponigas aliron al nub-bazita datumbazo de komunum-kreitaj aktivaĵoj kaj ĝisdatigitaj internaciaj astronomiaj datenoj, ebligante dinamikajn kaj novigajn prezentojn. Studentoj nun povas atesti la Laktan Vojon en diversaj lumaj spektroj, kiel gamaradioj, ebligante pli mergan kaj ampleksan komprenon de ĉielaj fenomenoj.

Ĉi tiuj progresoj estigis la evoluon de novaj lernŝancoj por SUNY Oswego-studentoj. Planoj enkonduki planetarian kurson en la aŭtuno de la venonta jaro ebligos al studentoj lerni la komplikaĵojn de kreado de siaj propraj spektakloj. Ĉi tiu kurso estos precipe utila por tiuj, kiuj okupiĝas pri minora en astronomio.

La SUNY Oswego planetarioj konservis heredaĵon de servado de la universitata komunumo ekde la 1960-aj jaroj. Ampleksante avangardan teknologion kaj kreskigante kunlaboron inter astrofizikaj entuziasmuloj, la ĝisdatigita Shineman Planetarium daŭrigas ĉi tiun tradicion dum antaŭenpuŝas studentojn en ekscitajn novajn limojn de astronomia esplorado.

Oftaj Demandoj

Kio estis la nomo de la antaŭa programara sistemo uzata de la planetario de SUNY Oswego?

La antaŭa softvarsistemo uzita de la planetario de SUNY Oswego estis nomita Starry Night.

Kio estas la nomo de la ĝisdatigita programara sistemo?

La ĝisdatigita programara sistemo nomiĝas Digistar 7.

Kiajn plibonigojn oni faris al la planetario?

La planetario ricevis ĝisdatigojn al sia softvaro, aparataro, kaj operaciumoj, rezultigante vastigitan teknologion, plibonigitan uzfacilecon, kaj plifortigitajn lernŝancojn.

Kiel la planetario konektis al la interreto profitigis la instalaĵon?

La interreta konekto permesas al teknikistoj de Spitz Inc. malproksime aliri kaj solvi problemojn pri la programaro de la planetario, ebligante rapidan kaj efikan helpon.

Kiuj novaj lerneblecoj estis kreitaj por studentoj?

La ĝisdatigita programaro pavimis la vojon por la enkonduko de planetaria kurso, kie studentoj povas lerni kiel krei siajn proprajn spektaklojn. Ĉi tiu ŝanco estas precipe valora por tiuj, kiuj okupiĝas pri minora en astronomio.