Orange Pi Prezentas la Orange Pi Zero 2W: Potenca Alternativo al Raspberry Pi Zero 2W

Orange Pi malkaŝis sian lastan proponon, la Orange Pi Zero 2W, kiu promesas liveri plibonigitan rendimenton kaj pliigitan memoron kompare kun siaj konkurantoj. La Orange Pi Zero 2W estas funkciigita de Allwinner H618 kvar-kerna Cortex-A53-procesoro, igante ĝin fortika elekto por gamo da aplikoj, inkluzive de televidaj skatoloj, inteligentaj ekranaj aparatoj, inteligentaj hejmoj, inteligentaj enirejoj kaj la Interreto de Aĵoj. (IoT).

La Orange Pi Zero 2W inspiras el la Raspberry Pi Zero 2 W, kiu estis publikigita en oktobro 2021 kiel pli-efikeca posteulo al la origina Raspberry Pi Zero. Simile al ĝia Raspberry-ekvivalento, la Orange Pi Zero 2W havas kvar-kernan Arm Cortex-A53-procesoron, sed ofertas horloĝan rapidon de ĝis 1.5GHz, igante ĝin 50% pli rapida ol la Raspberry Pi Zero 2 W ĉe akciaj rapidoj. Aldone, ĝi fanfaronas pri grafika procesoro Arm Mali G31-MP2 kun subteno por OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 kaj Vulkan 1.1.

Unu grava avantaĝo de la Orange Pi Zero 2W estas sia memorkapablo. Uzantoj povas elekti inter 1GB, 1.5GB, 2GB aŭ 4GB da RAM, kiu estas duoble la minimumo kaj ĝis ok fojojn la maksimumo disponebla sur la Raspberry Pi Zero 2W. La tabulo ankaŭ inkluzivas 16MB da SPI-fulmmemoro kaj fendo microSD por primara stokado.

Ĉefaj trajtoj de la Orange Pi Zero 2W inkluzivas mini-HDMI 2.0-havenon kun 4k60-subteno, du USB-2.0-Tipo-C-havenojn (unu por potenco kaj unu por aparatoj), kaj senhoma 40-stifta GPIO-kapo. Ĝi ankaŭ inkluzivas Wi-Fi 5 kaj Bluetooth 5.0/BLE-konektecon.

Koncerne al ekspansiokapabloj, la Orange Pi Zero 2W disponigas kutiman 24-stiftan vastigan interfacon, kiu inkluzivas du USB 2.0-lenojn, 10/100 Ethernet-konekton, analogan audio- kaj video-subtenon, infraruĝan ricevilon kaj konektojn por potenco kaj uzanto. -difinitaj butonoj. Dum ne ekzistas konektilo de Fotila Seria Interfaco (CSI) kiel la Raspberry Pi Zero 2 W, la Orange Pi ofertas USB 2.0-konektecon kiel alternativon por fotila subteno.

Programaro-kongruo inkluzivas Android 12, Debian 11 kaj 12, Ubuntu 20.04 kaj 22.04, same kiel la propran Orange Pi OS bazitan sur Arch Linux de la firmao.

La Orange Pi Zero 2W estas aĉetebla en la AliExpress-butiko de Orange Pi, kun prezoj de $ 12.90 por la 1GB RAM-modelo ĝis $ 23 por la 4GB-variaĵo. Aldone, pakaĵoj, kiuj inkluzivas vastigan tabulo kun analoga audio, plenmezuraj USB 2.0-havenoj, Ethernet-haveno, butonoj kaj infraruĝa ricevilo komenciĝas je $17.80, ekskludante sendokostojn.

Ĝenerale, la Orange Pi Zero 2W estas konkurenciva alternativo al la Raspberry Pi Zero 2 W, ofertante plibonigitan agadon, ampleksajn memoropciojn kaj diversajn funkciojn de konektebleco, igante ĝin taŭga elekto por diversaj IoT kaj inteligentaj hejmaj aplikoj.

