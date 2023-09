La NFT Gaming Co. Lanĉas Unuan Ludon, "Space Striker AI"

By

Cifereca ludplatformo The NFT Gaming Co. anoncis sian eniron en la merkaton per la ĵeto de sia unua ludo, "Space Striker AI", disponebla en Android kaj iOS-aparatoj. La firmao celas transponti la interspacon inter tradicia videoludado kaj Retejo 3 disvolvante hazardajn ludojn kiuj korpigas novajn funkciojn kiel ekzemple ne-fungeblaj ĵetonoj (NFToj).

La Ĉefoficisto de The NFT Gaming Co., Vadim Mats, deklaris, ke ilia celo estas kombini konvenciajn ciferecajn ludojn kun unikaj en-matĉaj elementoj, inkluzive de haŭtoj, karakteroj kaj spertoj, kiuj povas esti kreitaj kaj monfaritaj kiel NFToj. Integrante blokĉenan teknologion en videoludadon, la kompanio celas oferti al uzantoj novan nivelon de posedo kaj valoro por siaj en-ludaj valoraĵoj.

Krom "Space Striker AI", The NFT Gaming Co. planas publikigi pli da ludoj kaj enspezproduktantajn aplikojn en proksima estonteco. La fokuso de la firmao pri kreado de novigaj ludspertoj, kiuj utiligas NFTojn, distingas ĝin de tradiciaj ludprogramistoj.

"Space Striker AI" povas esti elŝutita de kaj la Google Play Store kaj Apple App Store. La eniro de la NFT Gaming Co. en la merkaton jam ricevis pozitivan atenton, kun iliaj Nasdaq-komercaj akcioj pliiĝantaj pli ol 8% en antaŭmerkata aktiveco.

Dum la industrio de videoludado daŭre evoluas, la integriĝo de NFT-oj kaj blokĉena teknologio prezentas novajn ŝancojn por ludantoj okupiĝi pri ludoj kaj posedi unikajn ciferecajn aktivaĵojn. La eniro de la NFT Gaming Co. en la merkaton markas signifan paŝon al la ĉefa adopto de NFT-oj en videoludado.

Difinoj:

- Ne-fungeblaj ĵetonoj (NFTs): Unika ciferecaj aktivoj kiuj reprezentas proprieton de specifa objekto aŭ peco de enhavo sur la blokĉeno.

Fontoj: La gazetara komuniko de NFT Gaming Co., MT Newswires.