Lastatempe Malkovrita Kometo Nishimura Videbla en la Nokta Ĉielo

Lastatempe malkovrita kometo nomata Kometo Nishimura estos videbla dum ĝi preterpasos la Teron venontsemajne. Japana kosmofotisto Hideo Nishimura unue observis la kometon komence de aŭgusto kaj de tiam ĝi pliiĝis en brilo dum ĝi vojaĝas tra la interna sunsistemo. La kometo faros sian plej proksiman alproksimiĝon al la Tero marde, venante ene de 78 milionoj da mejloj de la planedo, eble restante videbla dum la venontaj kvin tagoj.

Kometo Nishimura ankaŭ pasos ene de 21 milionoj da mejloj de la suno la 17-an de septembro. Ĝia orbito sugestas, ke la lastan fojon kiam ĝi pasis proksime al la suno, kaj eble pli proksime al la Tero, estis ĉirkaŭ la jaro 1590. Dum ne estas registritaj kometoj dum tio. tempo kiuj korespondas kun Nishimura, ĝi devintus esti sufiĉe brila por esti vidita.

Por vidi kometon Nishimura, plej bone estas uzi binoklon kaj trovi lokon kun malhela ĉielo for de urbaj lumoj. Ĉielo kaj Teleskopo dividis diagramojn kiuj povas helpi ĉielrigardantojn identigi la kometon. La vosto de la kometo ĉiam indikas for de la suno kaj ĝi aperas verdeta en fotoj pro la ĉeesto de diatoma karbono. Tamen, per binokloj, ĝi aperos preskaŭ senkolora aŭ iomete rozkolora kiam sunlumo reflektas de la polvograjnoj.

Por tiuj en la Norda Hemisfero, trovi klaran vidon de la orient-nordorienta horizonto proksimume duonhoron antaŭ matena krepusko estas rekomendita. Tamen, kiam la kometo proksimiĝas al la suno kaj la horizonto, ĝi fariĝos pli malfacile videbla. Merkrede, la kometo pasos inter la Tero kaj la suno, igante ĝin neverŝajna esti videbla. La intensa varmo de la suno povas igi la kometon disiĝi, sed spertuloj atendas ke ĝi pluvivos. Se ĝi pluvivos, ĝi transiros al la malproksima flanko de la suno komence de oktobro kaj estos videbla en la matena ĉielo de la Suda Hemisfero en novembro.

