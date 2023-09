Kiel ripari NameDrop ne funkcias ĉe iPhone

By

La funkcio NameDrop en iPhone estas oportuna maniero kunhavigi kontaktinformojn kun kunuloj de iPhone per AirDrop. Tamen, iuj uzantoj spertis problemojn, ke NameDrop ne funkcias. Kvankam la preciza kialo malantaŭ ĉi tiu problemo estas neklara, ekzistas pluraj korektoj, kiujn vi povas provi.

Unue, kontrolu ĉu via iPhone subtenas la funkcion NameDrop. NameDrop funkcias nur ĉe elektitaj iPhone-modeloj kongruaj kun iOS 17. Se vi havas iPhone X aŭ antaŭan modelon, ĝi ne subtenos iOS 17 kaj sekve, NameDrop ne funkcios en via aparato. Aldone, kaj via iPhone kaj la iPhone de la ricevanto devas havi iOS 17 instalita por ke NameDrop funkciu ĝuste.

Alia ofta kialo por ke NameDrop ne funkcias estas uzi la NameDrop-geston malĝuste. Por uzi ĉi tiun funkcion, vi devas alporti la suprajn sekciojn de du iPhones proksime. Certigu, ke la supraj sekcioj de ambaŭ iPhones tuŝas unu la alian aŭ metu ilin kune.

Se vi hazarde malfunkciigis la agordon " Kunigi aparatojn ", ĝi ankaŭ povas kaŭzi misfunkciadon de NameDrop. Por kontroli ĉi tion, iru al la agordo Agordoj, malfermu Ĝeneralan, kaj alklaku la agordojn de AirDrop. Certigu, ke la baskulo "Kunigi aparatojn" estas ŝaltita.

Problemoj kun Bluetooth kaj WiFi-konektebleco ankaŭ povas influi la funkcion NameDrop. Provu malŝalti kaj ŝalti Bluetooth kaj WiFi ĉe ambaŭ iPhone-oj por vidi ĉu ĝi solvas la problemon.

Defaŭlte, AirDrop-videbleco estas agordita al "Kontaktoj" ĉe iPhones. Tamen, ĉar NameDrop estas uzata por kunhavigi kontaktajn detalojn kun iPhone-uzantoj, kiuj ne estas en viaj kontaktoj, vi devas agordi la videblecon de AirDrop al "Ĉiuj" por ke NameDrop funkciu ĝuste. Ĉi tio povas esti farita en la agordoj de AirDrop.

Kelkfoje, simpla rekomenco povas ripari etajn erarojn aŭ programajn problemojn. Provu rekomenci vian iPhone por vidi ĉu ĝi solvas la problemon de NameDrop ne funkcianta.

Se neniu el la supraj solvoj funkcias, restarigi la retajn agordojn en via iPhone kaj la iPhone de la alia persono povus helpi. Tamen, memoru, ke restarigi la retajn agordojn forigos konservitajn WiFi-retojn kaj antaŭe aldonitajn Bluetooth-aparatojn.

Ĝenerale, se vi spertas problemojn kun NameDrop ne funkcianta en via iPhone, provu ĉi tiujn korektojn por solvi la problemon kaj ĝui la oportunon de kontakto kunhavigi per AirDrop.

