Nova Luda Reĝimo kaj Frua Aliro Ĝisdatigoj venos al Against the Storm

Eldonisto Hooded Horse anoncis, ke la populara ludo Against the Storm forlasos fruan aliron venontmonate kun tre atendita ĝisdatigo 1.0. Ĉi tiu ĝisdatigo enkondukos tute novan ludreĝimon nomitan Queen's Hand, kiu estas specife dizajnita por defii spertajn ludantojn per unikaj reguloj kaj rekompencoj.

Kontraŭ la Ŝtormo, priskribita kiel "malhela fantazia urbokonstruanto", mergas ludantojn en post-apokalipsa mondo kie ili devas rekonstrui civilizon spite al ruinigaj pluvoj. Kiel la vicreĝo de la reĝino, ludantoj gvidas diversan grupon de pluvivantoj inkluzive de homoj, kastoroj, lacertoj, vulpoj kaj harpioj. Kune, ili devas repreni la sovaĝejon kaj certigi estontecon por la homaro.

Unu el la plej ekscitaj aspektoj de la venonta ĝisdatigo estas la aldono de Queen's Hand. Ĉi tiu ludreĝimo prezentas al ludantoj la finfinan defion reforĝi la Adamantine Sigelon ene de ununura Ciklo. Kiel la plej malfacila defio en la ludo, Queen's Hand puŝos eĉ la plej spertajn ludantojn al siaj limoj.

Dum ĝia frua alirperiodo, Against the Storm spertis gravan evoluon, kun regulaj enhavaj ĝisdatigoj ĉiujn du semajnojn. Ĉi tiuj ĝisdatigoj alportis larĝan gamon de gravaj kaj negravaj ŝanĝoj al la ludo, inkluzive de la aldono de novaj specioj kiel la Vulpo-homoj kaj plibonigoj al finluda mekaniko. Hooded Horse deklaris, ke ĉi tiu ĝisdatigo kadenco daŭros ĝis la plena liberigo de la ludo.

Kun sia alloga ludado kaj alloga rakonto, Against the Storm akiris dediĉitan admirantaron. Sur Steam, la ludo ricevis superforte pozitivan uzantan recenzon de 95% de preskaŭ 14,500 recenzoj. Ludantoj laŭdis ĝian mergan mondkonstruan mekanikon kaj defian ludadon.

Fanoj de Against the Storm povas atendi la oficialan eldonon de la ludo la 8-an de decembro. Krom esti disponebla en la Microsoft Store, la ludo ankaŭ aliĝos al la biblioteko de PC Game Pass, danke al lastatempa partnereco kun Microsoft. Ĉi tiu kunlaboro alportos la ludon al eĉ pli larĝa publiko kaj provizos al Game Pass-abonantoj novan kaj ekscitan sperton.

Ĉu vi estas sperta ludanto aŭ nova en la ĝenro, la venonta ĝisdatigo de Against the Storm promesas liveri neforgeseblan ludsperton. Preparu alfronti la defiojn de detruita mondo kaj rekonstrui civilizon kontraŭ ĉiuj malfacilaĵoj.

Oftaj Demandoj

1. Kio estas Kontraŭ la Ŝtormo?

Against the Storm estas malhela fantazia urbokonstrua ludo, kie ludantoj rekonstruas civilizon en post-apokalipsa mondo plagita de senĉesaj pluvoj.

2. Kiam Against the Storm forlasos fruan aliron?

Against the Storm estas preta forlasi fruan aliron kaj publikigi sian ĝisdatigon 1.0 la 8an de decembro.

3. Kiel nomiĝas la nova ludreĝimo?

La nova ludreĝimo nomiĝas Queen's Hand kaj estas speciale kreita por defii spertajn ludantojn per unikaj reguloj kaj rekompencoj.

4. Sur kiuj platformoj Against the Storm estos disponeblaj?

Against the Storm estos disponebla en la Microsoft Store kaj ankaŭ estos inkluzivita en la biblioteko de PC Game Pass.

5. Kiuj ĝisdatigoj estis faritaj dum la frua alirperiodo?

Dum frua aliro, Against the Storm ricevis regulajn enhavajn ĝisdatigojn, inkluzive de aldono de novaj specioj kaj plibonigoj al finluda mekaniko.

fontoj: [IGN](https://www.ign.com/)