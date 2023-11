Novaj Likoj Sugestas Ekscitajn Evoluojn en la Ludada Mondo

By

Lastatempa liko ekscitigis la videoludadkomunumon. Raportoj aperis pri likita datumbaza dosiero por Grand Theft Auto 5, kiu sugestas la ekziston de forlasita rakonto DLC por la ludo. Kvankam la detaloj ankoraŭ estas neklaraj, ĉi tiu revelacio ŝaltis konjekton inter fanoj pri kio povus esti antaŭvidita por ĉi tiu kara titolo.

Eĉ pli interesa estas la malkovro de referencoj al ebla daŭrigo al Bully, la kulta klasika ludo kiu rikoltis dediĉitan sekvantaron tra la jaroj. Bedaŭrinde, ĉi tiu projekto neniam realiĝis, lasante adorantojn sopiri pli da aventuroj en la kaprica mondo de Bullworth Academy. La liko revivigis esperon inter entuziasmuloj, ĉar ili nun pripensas la eblecojn de ebla reveno al la Bully-universo.

En aparta sed same tentanta liko, aglokula observanto trovis nun forigitan LinkedIn-afiŝon, kiu malkaŝis plurajn neanoncitajn titolojn de Gearbox Software. La listo inkluzivas tre atenditajn daŭrigojn kiel Borderlands 4 kaj Tiny Tina's Wonderlands 2, same kiel promesplenan novan aldonon al la franĉizo Brothers in Arms. Ĉi tiuj revelacioj vekis eksciton inter adorantoj, kiuj ne povas atendi plonĝi reen en ĉi tiujn mergajn ludmondojn.

Sufiĉe strange, ŝajnas, ke la videoludadkomunumo eble atestis alian seniluziigan eldonon. The Walking Dead: Destinies , publikigita de la sama firmao respondeca por la vaste kritikita Kingkonga ludo, laŭdire ricevas similajn kritikojn kaj asertojn esti eĉ pli malbona. Ĉi tiu neatendita ŝablono lasis ludantojn pridubi la kvalitkontrolajn praktikojn de la eldonisto kaj postulante pli bonajn normojn por la industrio entute.

Ĉar ĉi tiuj likoj daŭre allogas la videoludan mondon, ludantoj fervore atendas oficialan konfirmon kaj pliajn detalojn de la respektivaj programistoj. Estas ekscita tempo por esti ludanto, kun ĉi tiuj likoj ofertas ekrigardon al kio estas antaŭen en la ĉiam evoluanta mondo de videoludado.

