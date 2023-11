Ĉu Walmart Plus kaj Sam's Club Plus estas la sama?

En la mondo de podetala komerco, Walmart kaj Sam's Club estas du elstaraj nomoj, kiuj fariĝis sinonimaj kun pagebla butikumado. Ambaŭ ofertas membrecprogramojn, Walmart Plus kaj Sam's Club Plus, kiuj disponigas ekskluzivajn avantaĝojn al siaj lojalaj klientoj. Tamen gravas noti, ke ĉi tiuj du programoj ne estas samaj, malgraŭ siaj similecoj.

Kio estas Walmart Plus?

Walmart Plus estas abon-bazita servo ofertita de Walmart, unu el la plej grandaj podetalaj ĉenoj en la mondo. Por monata aŭ jara kotizo, membroj akiras aliron al gamo da avantaĝoj, inkluzive de senlima senpaga livero de elekteblaj aĵoj, fuelrabatoj, kaj la oportuno de poŝtelefona skanado kaj aĉetado. Walmart Plus celas plibonigi la butikumadan sperton por siaj klientoj disponigante plian oportunon kaj valoron.

Kio estas Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, aliflanke, estas membrecprogramo ofertita fare de Sam's Club, magazenklubo posedata fare de Walmart. Kun jara kotizo, membroj akiras aliron al diversaj avantaĝoj, kiel fruaj butikumaj horoj, kontanta rekompencoj pri kvalifikaj aĉetoj, senpagan sendadon ĉe plej multaj interretaj aĵoj kaj pliajn rabatojn pri elektitaj servoj. Sam's Club Plus estas desegnita por respondi al la bezonoj de pograndaj aĉetantoj kaj malgrandaj komercaj posedantoj, proponante al ili gravajn ŝparaĵojn kaj ekskluzivajn avantaĝojn.

Kio estas la diferencoj inter Walmart Plus kaj Sam's Club Plus?

Dum ambaŭ programoj ofertas avantaĝojn al siaj membroj, estas rimarkindaj diferencoj inter Walmart Plus kaj Sam's Club Plus. Walmart Plus fokusiĝas pri disponigado de oportuno kaj ĉiutagaj necesaĵoj al siaj klientoj, kun forta emfazo de senpagaj liveraĵoj. Aliflanke, Sam's Club Plus celas pograndajn aĉetantojn kaj malgrandajn komercajn posedantojn, proponante al ili aliron al larĝa gamo de produktoj en pli grandaj kvantoj je rabataj prezoj.

En konkludo, Walmart Plus kaj Sam's Club Plus povas kunhavi similecojn kiel membrecaj programoj ofertitaj de Walmart, sed ili respondas al malsamaj klientbezonoj. Walmart Plus celas provizi oportunon kaj valoron al ĉiutagaj aĉetantoj, dum Sam's Club Plus celas pograndajn aĉetantojn kaj malgrandajn komercajn posedantojn. Sendepende de kiu programo vi elektas, ambaŭ ofertas ekskluzivajn avantaĝojn, kiuj povas plibonigi vian butikumadan sperton.