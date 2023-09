La iPhone 16 kaj iPhone 16 Plus havos 8GB de Memoro kaj A17 Bionic Chip

By

Laŭ teknika analizisto ĉe Haitong International Securities, la venontaj modeloj de iPhone 16 kaj iPhone 16 Plus venos kun 8GB de memoro kaj estos funkciigitaj per blato A17 Bionic fabrikita per la procezo N3E de TSMC. Ĉi tio markas signifan pliiĝon en RAM kompare kun la nunaj iPhone-modeloj.

La normaj iPhone-modeloj havis 6GB da memoro ekde la iPhone 13 en 2021, kaj ĉi tiu tendenco estas atendita daŭri kun la iPhone 15 kaj iPhone 15 Plus. Tamen, estas la iPhone 15 Pro kaj iPhone 15 Pro Max, kiuj estos la unuaj, kiuj havos 8GB da memoro. Ĉi tio signifas, ke la A17 Bionic-blato kaj pliigita memoro de la Pro-modeloj en 2023 fluiĝos al la normaj modeloj jaron poste.

La A17 kaj A18 Bionic-blatoj uzitaj en la iPhone 16-vicigo estos fabrikitaj per la N3E-procezo de TSMC, kiu estas plibonigita 3nm-nodo. La A17 Bionic-peceto, atendata esti uzata en la iPhone 15 Pro kaj iPhone 15 Pro Max, estos la unua blato de Apple produktita kun 3nm-ellabora procezo. Ĉi tio rezultigos signifajn agadon kaj efikecajn plibonigojn kompare kun la antaŭaj generaciaj blatoj.

Notinde, ke la blato A17 Bionic uzata en la iPhone 15 Pro kaj iPhone 15 Pro Max estos fabrikita per la N3B-procezo de TSMC. Tamen, Apple ŝanĝos al la procezo N3E por la iPhone 16 kaj iPhone 16 Plus. La N3B-procezo estas la origina 3nm-nodo de TSMC kreita en partnereco kun Apple, dum N3E estas pli simpla kaj pli alirebla nodo, kiun plej multaj aliaj klientoj de TSMC uzos. N3E ofertas pli bonan efikecon sed havas efikecon kompare kun N3B.

Ĉi tiu ŝanĝo en fabrikado por la A17 Bionic-peceto estis komence disvastigita kiel kosto-tranĉa kvanto. Tamen ŝajnas, ke Apple pretas fari ĉi tiun ŝanĝon, kio povas konduki al reduktita efikeco sed pli bona ĝenerala rendimento.

La decido uzi la procezon N3E por la blato A17 Bionic ankaŭ kongruas kun la onidiroj dividitaj sur Weibo en junio. Estis konjektite ke Apple farus ĉi tiun ŝanĝon, kvankam ĝi estis konsiderita neverŝajna tiutempe.

La elekto de Apple ŝanĝi de N3B al N3E ankaŭ implicas, ke la kompanio devos restrukturi siajn estontajn blatojn por utiligi la progresojn de TSMC. N3B estis dizajnita kiel prova nodo kaj ne estas kongrua kun la posteulprocezoj de TSMC kiel ekzemple N3P, N3X, kaj N3S.

Origine, Apple planis uzi la N3B-procezon por la A16 Bionic-peceto, sed pro tempaj problemoj, ili devis reveni al N4. Eblas, ke Apple uzos la N3B CPU kaj GPU-kerndezajnon origine destinitan por la A16 Bionic-peceto por la komencaj A17-fritoj, antaŭ transiro al la originaj A17-dezajnoj kun N3E poste en 2024.

En konkludo, la iPhone 16 kaj iPhone 16 Plus estas pretaj oferti signifan pliigon de memoro kun 8GB kaj estos funkciigitaj per la A17 Bionic-peceto fabrikita per la N3E-procezo de TSMC. Ĉi tiu ŝanĝo en fabrikada procezo povas rezultigi plibonigitan efikecon, kvankam povus ekzisti iuj kompromisoj en efikeco.

fontoj:

– MacRumors per Jeff Pu, Honkonga investfirmao Haitong International Securities