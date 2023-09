Intel Liberigas Grafikan Ŝoforan Ĝisdatigon por Starfield-Ludantoj

By

Intel lanĉis novan grafikan pelilon, version 31.0.101.4672, specife desegnitan por uzantoj de ĝiaj GPUoj Arc A-Series kaj Iris Xe, kiuj ludas la tre atenditan ludon Starfield. Ĉi tiu ĝisdatigo traktas plurajn problemojn, kiujn ludantoj renkontis, inkluzive de pli rapidaj ŝarĝtempoj, plibonigita stabileco kaj reduktitaj vidaj artefaktoj.

Post la lanĉo de Starfield en frua aliro, posedantoj de grafikkartoj de Intel Arc renkontis multajn problemojn kaj cimojn, kiuj difektis ilian ludsperton. Kelkaj el tiuj temoj estis precipe videblaj, kiel ekzemple la ludo malsukcesanta lanĉi aŭ kraŝi baldaŭ post lanĉo. Antaŭe, estis surprize, ke Intel ne havis ludpretan ŝoforon preta por ĉi tiu tre atendita titolo, konsiderante ilian spuron pri disponigado de ĝisdatigitaj ŝoforoj kaj optimumigoj.

Tamen, beta-ŝofora ĝisdatigo estis publikigita antaŭ kelkaj tagoj, permesante al uzantoj de Arc GPU finfine enprofundiĝi en la ludon, kvankam en ĝia frua alirfazo. Intel konfirmis, ke ĉi tiu beta-ŝoforo suferos plian rafinadon kaj agordon por certigi optimuman rendimenton.

La plej nova grafika pelilo, 31.0.101.4672 WHQL, traktas plurajn specifajn problemojn ligitajn al Starfield, inkluzive de grava redukto de ludaj ŝarĝotempoj, stabilecplibonigoj kaj korektoj por teksturaj koruptoj kaj scenflagredoj.

Malgraŭ ĉi tiuj korektoj, ankoraŭ estas konataj problemoj en la ludo, pri kiuj Intel aktive laboras, kiel aplikaĵmalstabileco en certaj lokoj, teksturo flagrado sur lumfontoj kaj malaltaj teksturaj detaloj sur specifaj objektoj. Intel ankaŭ traktas problemojn kun aliaj programaraj titoloj, inkluzive de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI kaj Adobe After Effects.

Krome, Intel esploras neklarigitajn pliiĝojn en ventumila rapideco por Arc-GPUoj. Ludantoj devas daŭre elekti la alt-malaltajn aŭ pli malaltajn agordojn por la plej bona stabileco.

Por ampleksa analizo de la agado de Starfield sur diversaj grafikaj kartoj eldonitaj de 2017 ĝis la nuna, raportu al nia Starfield PC Performance-gvidilo.

