Astrofizikisto Brian May, plej konata kiel la ĉefgitaristo de la legenda rokmuzika grupo Queen, faris signifajn kontribuojn al la misio OSIRIS-REx de NASA. May, kiu havas doktorecon en astrofiziko, estis implikita en mapado de la asteroido Bennu, de kiu la misio estas preta preni specimenon.

La kunlaboro de majo kun NASA komenciĝis en 2015 kiam li laboris pri la misio New Horizons, kiu sendis kosmoŝipon por flugi preter Plutono. Li kreis la plej unuan altkvalitan stereobildon de Plutono, montrante sian talenton ne nur kiel rokmuzikisto sed ankaŭ kiel astrofizikisto.

Por la misio OSIRIS-REx, majo laboris kune kun sciencisto Claudia Manzoni por krei realismajn 3D bildojn de kosmomisioj. Uzante ĉi tiujn bildojn, May helpis mapi Bennu kaj trovi sekuran alteriĝzonon por la sondilo kiu kolektus la asteroidan specimenon. Lia kompetenteco kaj noviga aliro imponis misiodirektoron Dante Lauretta, kiu priskribis la stereojn de majo kiel "bonega ilo" kiu helpis en la serĉo de taŭga alteriĝoloko.

La dediĉo de May al scienco kaj kosmoesploro estas evidenta en lia implikiĝo kun NASA-projektoj. Lia entuziasmo por astronomio igis lin doktoriĝi pri astrofiziko, kaj li daŭre kontribuas al la kampo dum ankaŭ farante daŭrajn kontribuojn al la mondo de muziko kiel kantverkisto por Queen.

La surteriĝo de la specimena kapsulo OSIRIS-REx en la Utaha dezerto la 24-an de septembro markos signifan mejloŝtonon en la misio de NASA alporti asteroidan specimenon reen al la Tero. La kontribuoj de Brian May al la misio elstarigas la unikan intersekciĝon de muziko kaj scienco, montrante la talentojn kaj diversspecajn interesojn de individuoj en iliaj okupoj preter siaj primaraj kompetentecoj.

