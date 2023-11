By

Kiom da infanoj havis la posedanto de Walmart?

En la sfero de podetalaj gigantoj, Walmart longe estas bonkonata nomo. Fondita fare de Sam Walton en 1962, la firmao kreskis por iĝi la plej granda podetalisto en la mondo. Kiel la vizaĝo malantaŭ ĉi tiu tutmonda imperio, multaj homoj scivolas pri la persona vivo de la viro, kiu komencis ĉion. Unu demando, kiu ofte ekestas, estas: kiom da infanoj havis Sam Walton?

Sam Walton, la fondinto de Walmart, havis totalon de kvar infanoj. Lia unua infano, Samuel Robson Walton, estis naskita en 1944. Rob Walton, kiel li estas ofte konata, ludis signifan rolon en la kresko kaj sukceso de Walmart. Li funkciis kiel la prezidanto de la firmao de 1992 ĝis 2015, sekvante la paŝojn de sia patro.

John Thomas Walton, la dua infano de Sam Walton, naskiĝis en 1946. Tragike, John Walton forpasis en aviadila kraŝo en 2005. Malgraŭ sia malkonvena morto, lia efiko al la firmao kaj la homamaj klopodoj de lia familio ĉiam estos memoritaj.

Jim Walton, la tria infano de Sam Walton, estis naskita en 1948. Li estas nuntempe membro de la Walmart-estraro de direktoroj kaj ludas aktivan rolon en la administrado de la firmao. Konata pro sia modesta naturo, Jim faris signifajn kontribuojn al la familia entrepreno.

La plej juna el la infanoj de Sam Walton estas Alice Walton, naskita en 1949. Dum ŝi ne estis rekte implikita en la ĉiutagaj operacioj de Walmart, Alice faris nomon por si kiel artkolektanto kaj filantropo. Ŝi fondis la Crystal Bridges Museum of American Art en Bentonville, Arkansaso, kiu ekspozicias ŝian ampleksan kolekton.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Kiu estas la posedanto de Walmart?

R: La fondinto de Walmart estis Sam Walton. Tamen, ekde lia forpaso en 1992, proprieto de la firmao estis distribuita inter liaj heredantoj.

D: Kiom da infanoj havis Sam Walton?

R: Sam Walton havis kvar infanojn: Samuel Robson Walton, John Thomas Walton, Jim Walton, kaj Alice Walton.

Q: Ĉu iuj el la infanoj de Sam Walton estas implikitaj en Walmart?

R: Jes, tri el la infanoj de Sam Walton estis implikitaj en Walmart. Rob Walton funkciis kiel la prezidanto de la firmao, Jim Walton estas membro de la estraro de direktoroj, kaj Alice Walton temigis siajn proprajn projektojn, inkluzive de artkolektado kaj filantropio.

Q: Kio estas la Crystal Bridges Museum of American Art?

A: La Crystal Bridges Museum of American Art (Muzeo de Crystal Bridges of American Art) estas muzeo fondita de Alice Walton en Bentonville, Arkansaso. Ĝi enhavas signifan kolekton de amerika arto kaj estas populara kultura altiro.

Ĉar la heredaĵo de Sam Walton vivas tra siaj infanoj, Walmart daŭre prosperas kiel podetala potenco. La kontribuoj de liaj idoj sendube ludis decidan rolon en formado de la sukceso kaj efiko de la firmao al la mondo de podetala komerco.