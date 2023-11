By

Kiel mi vidas, kiaj programoj funkcias en la fono sur mia Android?

En la nuntempa rapida cifereca mondo, saĝtelefonoj fariĝis integra parto de niaj vivoj. Ni fidas sur ili por komunikado, distro kaj produktiveco. Kun la kreskanta nombro da programoj disponeblaj por elŝuto, estas esence scii, kiaj programoj funkcias en la fono sur via Android-aparato. Sed kiel vi povas observi ĉi tiujn programojn kaj certigi, ke ili ne malplenigas vian kuirilaron aŭ ne uzas valorajn rimedojn?

Por vidi, kiaj programoj funkcias en la fono sur via Android, sekvu ĉi tiujn simplajn paŝojn:

1. Malfermu la apon "Agordoj" sur via Android-aparato.

2. Rulumu malsupren kaj frapeti sur "Aplikoj" aŭ "Aplikoj," depende de via aparato.

3. Ĉi tie, vi trovos liston de ĉiuj aplikaĵoj instalitaj sur via aparato.

4. Serĉu la opcion kiu diras "Running" aŭ "Running Services" kaj frapeti sur ĝi.

5. Vi nun vidos liston de ĉiuj aplikaĵoj nuntempe kurantaj en la fono.

Alirante ĉi tiun liston, vi povas identigi, kiuj aplikaĵoj funkcias kaj konsumas rimedojn en via aparato. Ĉi tiu informo povas esti precipe utila se vi rimarkas, ke via aparato funkcias pli malrapide ol kutime aŭ se via kuirilaro rapide malpleniĝas.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Kion ĝi signifas kiam aplikaĵo funkcias en la fono?

R: Kiam aplikaĵo funkcias en la fono, tio signifas, ke ĝi ankoraŭ estas aktiva kaj uzas sistemajn rimedojn, eĉ se vi ne aktive uzas ĝin. Ĉi tio permesas al aplikaĵoj plenumi taskojn kiel ricevi sciigojn aŭ ĝisdatigi datumojn en la fono.

Q: Ĉu mi povas fermi programojn kurantajn en la fono?

R: Jes, vi povas fermi programojn kurantajn en la fono por liberigi sistemajn rimedojn kaj plibonigi rendimenton. Por fari tion, simple glitu la apon de la ekrano aŭ frapetu la butonon "X", depende de via aparato.

Q: Ĉu fermi programojn funkciantajn en la fono ŝparos baterian vivon?

R: Fermi programojn funkciantajn en la fono povas helpi konservi baterian vivon, precipe se la programoj estas riĉaj rimedoj. Tamen, iuj programoj povas aŭtomate rekomenci en la fono, do necesas regule kontroli ilin.

Konklude, konscii pri la programoj kurantaj en la fono sur via Android-aparato povas helpi vin optimumigi rendimenton kaj plilongigi la baterian vivon. Sekvante la simplajn paŝojn priskribitajn supre, vi povas facile konservi ĉi tiujn programojn kaj certigi, ke ili ne influas la agadon de via aparato.