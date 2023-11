By

Kiel mi trovas kaŝitan fenestron sur mia ekrano?

En la hodiaŭa cifereca epoko, ne estas malofte havi plurajn fenestrojn malfermitaj sur niaj komputilaj ekranoj. Ĉu por laboro, distro aŭ plurtasko, ni ofte trovas nin ĵongli kun diversaj aplikoj samtempe. Tamen, povas esti okazoj, kiam fenestro mistere malaperas de la vido, lasante nin scivoli kiel reakiri ĝin. Do, kiel vi trovas kaŝitan fenestron sur via ekrano? Ni esploru kelkajn utilajn konsiletojn kaj lertaĵojn.

1. Uzu la taskostangon: La taskobreto, kutime situanta ĉe la malsupro de via ekrano, montras ikonojn por ĉiuj malfermitaj aplikoj. Se fenestro estas kaŝita, ĝia responda ikono ankoraŭ povas esti videbla sur la taskobreto. Simple alklaku la ikonon por revenigi la fenestron al la vido.

2. Uzu la ŝparvojon Alt+Tab: Premante la Alt+Tab klavojn samtempe permesas al vi cirkuli tra ĉiuj malfermitaj fenestroj sur via ekrano. Ĉi tiu ŝparvojo estas precipe oportuna kiam vi havas multajn fenestrojn malfermitaj kaj bezonas rapide lokalizi specifan.

3. Kontrolu la sisteman pleton: Iuj aplikoj minimumigas al la sistema pleto, kiu kutime situas en la malsupra dekstra angulo de la ekrano. Serĉu malgrandajn ikonojn reprezentantajn ĉi tiujn aplikaĵojn kaj alklaku ilin por restarigi la kaŝitan fenestron.

4. Provu la ŝparvojon Vindozo+D: Premante la Vindozan klavon kaj la literon "D" kune minimumigas ĉiujn malfermitajn fenestrojn, malkaŝante la labortablon. Se via kaŝita fenestro estas minimumigita, ĝi nun devus esti videbla sur la labortablo.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Kion signifas, ke fenestro estas kaŝita?

R: Kiam fenestro estas kaŝita, ĝi ankoraŭ estas malfermita kaj funkcias en la fono, sed ne estas nuntempe videbla sur via ekrano.

D: Kiel fenestro kaŝiĝas?

R: Vindozo povas iĝi kaŝita pro diversaj kialoj, kiel hazardaj klakoj, programaraj misfunkciadoj aŭ certaj aplikaĵoj minimumigantaj aŭtomate.

Q: Ĉu mi povas retrovi kaŝitan fenestron en Mac?

R: Dum la supre menciitaj metodoj estas specifaj por Vindozo, Mac-uzantoj povas provi similajn teknikojn kiel uzi la Doko aŭ Misia Kontrolo por trovi kaŝitajn fenestrojn.

Q: Kio se neniu el ĉi tiuj metodoj funkcias?

R: Se vi elĉerpis ĉiujn eblojn kaj ankoraŭ ne povas trovi vian kaŝitan fenestron, eble la aplikaĵo kraŝis aŭ renkontis eraron. En tiaj kazoj, rekomenci la aplikaĵon aŭ vian komputilon eble estos necesa.

Trovi kaŝitan fenestron sur via ekrano povas esti frustranta sperto, sed per ĉi tiuj simplaj teknikoj, vi povas rapide reakiri aliron al via perdita fenestro. Memoru resti trankvila kaj pacienca dum vi provas malsamajn metodojn, kaj vi baldaŭ revidos vian mankantan fenestron.