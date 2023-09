Transformi Varman Aeron en Trinkakvon: Nova Trarompo en Akva Rikoltado

By

Esploristoj de la Universitato de Teksaso en Aŭstino faris signifan progreson en la serĉo por krei solvon por akvomanko. En ilia lasta esplorado, publikigita en la Proceedings of the National Academy of Sciences, ili evoluigis molekule inĝenieritan hidroĝelon kapablan ĉerpi puran trinkakvon el varma aero uzante nur sunenergion.

La hidroĝelo permesas eltiri akvon rapide kaj efike el la atmosfero, eĉ en temperaturoj tiel altaj kiel 104 gradoj Fahrenheit, igante ĝin taŭga por areoj spertas troan varmecon kaj limigitan aliron al pura akvo. Kun ĉi tiu teknologio, individuoj povus preni akvon simple metante aparaton ekstere, sen la bezono de plia energikonsumo.

La hidroĝelo povas produkti inter 3.5 kaj 7 kilogramojn da akvo per kilogramo da ĝelmaterialo, depende de humidecniveloj. Kio distingas ĉi tiun esploradon estas la adaptebleco de la hidroĝelo en mikroĝelojn, kiu multe plibonigas la rapidecon kaj efikecon de akvokaptado kaj liberigo. Transformante la hidroĝelon en mikro-grandajn partiklojn, la esploristoj evoluigis tre efikan sorbent kiu povas signife pliigi akvoproduktadon per multoblaj ĉiutagaj cikloj.

Pligrandigo de la teknologio estas la sekva grava paŝo. La esploristoj intencas transformi siajn trovojn en malmultekosta, portebla solvo por krei puran trinkakvon, kiu povas esti uzata tutmonde. Tiu evoluo povus esti vivŝanĝa por populacioj malhavantaj bazan aliron al pura akvo, kiel ekzemple en Etiopio, kie preskaŭ 60% de la populacio alfrontas tiun defion.

Estontaj planoj por la teknologio inkluzivas optimumigi la inĝenieristikon de la mikroĝeloj por plibonigi efikecon plu. La esploristoj ankaŭ esploras la uzon de organikaj materialoj por redukti produktokostojn. Tamen, defioj restas en skalado de la sorba produktado kaj certigado de la fortikeco de la produkto. Aldone, klopodoj estas survoje por krei porteblajn versiojn de la aparato por diversaj aplikaĵscenaroj.

Ĉi tiu sukceso havas la potencialon disponigi signostangon de espero por regionoj trafitaj per akvomanko. La kapablo turni varman aeron en trinkakvon uzante sunenergion alportas nin unu paŝon pli proksimen al daŭrigebla solvo, kiu povas mildigi problemojn pri manko de akvo tutmonde.

