La Ekscito Komenciĝas: Vendoj de Steam Black Friday estas Ĉi tie!

La avide atenditaj vendoj de Steam Black Friday oficiale komenciĝis, ofertante al ludantoj tutsemajnan ekstravagancon de mirindaj ofertoj pri larĝa gamo de popularaj titoloj. Komencante je la 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET, la vendo promesas esti plezuro por ludaj entuziasmuloj tra la mondo. Ĉi tiu tre atendita evento daŭros ĝis la XNUMX-an de novembro, provizante sufiĉan tempon por ludantoj por indulgi sian plej ŝatatan ŝatokupon dum la venonta feria sezono.

Dum la kompleta listo de rabataj ludoj estos malkaŝita nur kiam la vendo komenciĝos, Steam donis al ni tentan rigardon pri kio atendi per ekscita antaŭfilmo, kiu montras elekton de ludoj partoprenantaj en la evento. La vicigo estas impona miksaĵo de amataj klasikaĵoj kaj lastatempaj furoraĵoj. Pli malnovaj gemoj kiel Terraria kaj Hunt: Showdown dividos la spoton kune kun pli novaj eldonoj kiel ekzemple The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales kaj Starfield, promesante diversan gamon da opcioj por ĉiu ludgusto.

Kun la lastatempa lanĉo de la tre serĉata Steam Deck OLED, kiu vekis la intereson de porteblaj lud-entuziasmuloj, multaj fervore rigardas la vendon por eblaj rabatoj pri ludoj kongruaj kun la populara aparato. Estas ankaŭ antaŭĝojo pri eventualaj rabatoj sur la aparato mem, ĉar ludantoj antaŭĝojas plibonigi sian ludsperton per ĉi tiu plej moderna portebla sistemo.

La inkludo de pli novaj titoloj, kiel Like A Dragon: The Man Who Erased His Name kaj Call Of Duty: Modern Warfare 3, en la vendo restas necerta. Antaŭaj vendoj montris miksitajn rezultojn por lastatempaj eldonoj, kun kelkaj estantaj tute ekskluditaj aŭ ricevantaj minimumajn rabatojn kompare kun aliaj titoloj. Tamen, antaŭĝojo estas alta ĉar ludantoj avide atendas la anoncon pri la havebleco kaj eblaj rabatoj de ĉi tiuj aviditaj ludoj.

Dum la videoludadkomunumo festas la alvenon de la vendoj de Steam Black Friday, ekscito plenigas la aeron. Kun allogaj ofertoj, rabatoj kaj mirinda gamo de ludoj, ĉi tiu evento permesas al ludantoj vastigi siajn bibliotekojn kaj esplori novajn aventurojn sen rompi la bankon. Preparu vin preni viajn plej ŝatatajn titolojn kaj eki ekscitajn ciferecajn vojaĝojn, kiuj amuzigos vin dum la feria sezono kaj pretere!

Oftaj Demandoj

1. Kiam komenciĝas la vendoj de Steam Black Friday?

La vendoj de Steam Black Friday komenciĝas hodiaŭ kaj komenciĝas je la 6:8 GMT / 10:1 CEST / XNUMX:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET.

2. Kiom longe daŭros la vendoj de Steam Black Friday?

La vendo daŭros ekzakte unu semajnon, finiĝante la 28-an de novembro samtempe kiam ĝi komenciĝis.

3. Kiujn ludojn ni povas atendi vidi sur la vendo?

Dum la plena listo de ludoj partoprenantaj en la vendo estos malkaŝita nur kiam ĝi komenciĝos, antaŭfilmo publikigita de Steam donis ekvidon de iuj inkluzivitaj titoloj kiel Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Viro: Miles Morales, kaj Starfield.

4. Ĉu la Steam Deck OLED estos rabatita dum la vendo?

Rabatoj sur la Steam Deck OLED mem ne estis konfirmitaj, sed multaj ludantoj esperas eblajn prezajn reduktojn, kiuj plibonigus sian ludsperton.

5. Ĉu pli novaj titoloj kiel Like A Dragon: The Man Who Erased His Name kaj Call Of Duty: Modern Warfare 3 estos inkluditaj en la vendo?

Restas necerta ĉu pli novaj titoloj estos parto de la vendo, ĉar antaŭaj vendoj montris miksitajn rezultojn por lastatempaj eldonoj. Tamen, ludantoj avide atendas ajnajn anoncojn pri ilia havebleco kaj eblaj rabatoj.