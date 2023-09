WoW Dragonflight Sezono Tria: Novaj Kelkarceroj Malkaŝitaj por Mythic+ Dungeon Pool

La venonta tria sezono de World of Warcraft Dragonflight promesas ekscitajn novajn aventurojn por ludantoj, precipe en la Mythic+-karcerejo. Konforme al la tradicio revenigi klasikajn kelkarcerojn de pasintaj vastiĝoj, sezono tri prezentas refreŝigan aron da kelkarceroj, sen ripetoj de Dragonflight aŭ antaŭaj vastiĝoj. Por la unua fojo en ĉi tiu ekspansio, novaj kelkarceroj liberigitaj en Dragonflight ankaŭ estos inkluzivitaj en la Mythic+-naĝejon, ofertante al ludantoj ŝancon esplori la ekscitan Tagiĝon de la Senlimo.

Dawn of the Infinite, nova megakarcero, estas dividita en du flugilojn sur Mythic+-malfacilaĵo, ĉiu havante kvar estrojn. Apud ĉi tiu ekscita aldono, ses aliaj kelkarceroj aliĝas al la miksaĵo. Ĉi tiuj inkluzivas malnovajn ŝatatojn kiel Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom kaj Throne of the Tides.

Sezono tri montras la engaĝiĝon de Blizzard korpigi temajn elementojn de la daŭranta flikaĵo en la Mythic+ kelkarcerojn. Kelkarceroj kiel Darkheart Thicket kaj The Everbloom perfekte kongruas kun la Druida naturo de Patch 10.2, igante ilin mergaj elektoj. La popolkonektoj de Darkheart Thicket al la Smeralda Sonĝo kaj la forta tema matĉo de Neltharion's Lair en la dua sezono elstarigas la dediĉon de Blizzard al konservado de alloga ludadsperto.

Koncerne reprezenton, Batalo de Azeroth kaj Legion-vastiĝoj prenas la spoton kun du kelkarceroj ĉiu. Tamen, la foresto de kelkarceroj de la Mists of Pandaria vastiĝo daŭras por la dua sezono en vico. Dum Cataclysm revenas kun la aldono de Trono de la Tajdoj, ludantoj ankoraŭ ne vidis Mythic+ kelkarcerojn de la unuaj tri versioj de la ludo: Klasika, La Brula Krucmilito kaj Kolero de la Lich King.

Kvankam la preciza eldondato de Dragonflight sezono tri ankoraŭ estas anoncita, ludantoj povas antaŭvidi ĝian alvenon en la kvara kvarono de 2023, kunportante amason da ekscitaj novaj defioj kaj aventuroj.

Difinoj:

Mythic+: malfacila reĝimo en World of Warcraft-karceroj, kiu pliigas malfacilecon kaj rekompencojn, provizante pli dinamikajn kaj postulemajn renkontojn ol la baza kelkarcero.

Dawn of the Infinite: nova "megadungeon" en la ekspansio Dragonflight de World of Warcraft, dividita en du flugilojn kun po kvar estroj en Mythic+-malfacilaĵo.

Temaj elementoj: Rakontaj, estetikaj aŭ ludaj elementoj, kiuj kongruas kun la ĝenerala temo aŭ rakonto de ekspansio aŭ peceto.

Smeralda Sonĝo: speciala sfero ene de la World of Warcraft-scio, reprezentante la abundan kaj nedresitan belecon de naturo.

