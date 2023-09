Ĝisdatigo de Fortnite 26.10 Prezentas Mian Heroan Akademian Interkruciĝon

La plej nova ĝisdatigo de Fortnite, versio 26.10, alvenis kun kelkaj ekscitaj novaj funkcioj kaj enhavo. Unu el la ĉefaj ĉefaĵoj de ĉi tiu ĝisdatigo estas la interkruciĝo My Hero Academia, alportante karakterojn kaj kapablojn de la populara animea serio al la batala reĝa ludo.

Ludantoj nun povas utiligi la Ice Wall objekton de Todoroki, kio permesas al ili krei glaciajn barojn por defendo aŭ atakaj celoj. La Glacia Muro havas signifan kvanton de sano kaj povas elteni damaĝon ĝis ĝi krevas. Ĝi povas esti trovita surgrunde, en kestoj, aŭ en All Might Supply Drops. Ĉi tiu objekto aldonas unikan turnon al la ludado, ĉar ĝi povas kapti kontraŭulojn kaj igi ilin gliti sur la glacio.

Aldone al la Glacia Muro, ludantoj ankaŭ povas utiligi la Smash-kapablon de Deku, kiu povas tuj bati malamikojn per nur unu sukceso. Tamen, ĉi tiu potenco nur povas esti akirita de All Might Supply Drop, do ludantoj devas atenti ĉi tiujn gutojn.

Kompletigi la Serĉojn de Deku kaj la Serĉojn de Todoroki rekompencos ludantojn per spertpunktoj, kaj kompletigi ses totalajn Serĉojn de My Hero Academia tuj ebenigos la ludanton.

Krome, tri novaj haŭtoj de My Hero Academia estis aldonitaj al la Item Shop. Ludantoj nun povas batali kiel Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima kaj Mina Ashido, tri el la ĉefaj trejnaj herooj de UA.

Krom la interkruciĝo enhavo, la ĝisdatigo ankaŭ enkondukas la Pic Party objekton, kiu povas resanigi ludantojn kaj plifortigi ilian ŝildon. La Reckless SMG Reload-pliigo permesas al SMG-oj reŝargi pli rapide, kaj novaj Supernivelaj Stiloj povas esti malŝlositaj por certaj vestaĵoj ĉe Sezonaj Niveloj 100 kaj 125.

Ĝenerale, la ĝisdatigo de Fortnite 26.10 alportas gamon da ekscitaj novaj funkcioj kaj enhavo por ke ludantoj ĝuu. Ĉu ĝi liberigas potencajn kapablojn, kreas glaciajn barojn aŭ altigas vestaĵojn, estas io por ĉiuj en ĉi tiu lasta ĝisdatigo.

