EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: Samaj Malnovaj Rekompencoj, Kiel Aserti Ilin

By

EA Sports kaj Amazon Prime seniluziigis adorantojn denove kun la malbrila enhavo de la EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 por novembro. Ĉi tiu partnereco, kiu komenciĝis reen en FIFA 19, celas provizi ĉiumonatan Prime Gaming Pack al ĉiu ludanto de EA FC 24, kiu ankaŭ estas abonita al Amazon Prime. Tamen, la rekompencoj por ĉi tiu monato ne estas pli bonaj ol la senforta Pako 1 ricevita la pasintan monaton.

Provante allogi ludantojn antaŭ la populara evento de Nigra Vendredo en Ultimate Team, EA ne sukcesis plibonigi la kvaliton de la rekompencoj. La ŝancoj tiri bonegan ludanton restas la samaj, ĉar la nombro da ludantoj, ludantelektoj kaj konsumeblaj ĉiuj malpliiĝis.

Do, kion vi povas atendi de la EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 por novembro 2023? La rekompencoj inkluzivas 20-ludan prunton de Heung-Min Son Rare Gold Player Item, 4 Rare Gold Player Items, 1 81+ Player Pick, kaj 6 Rare Consumables. Bedaŭrinde, ne estas surprizoj aŭ plibonigoj por atendi.

Por postuli viajn rekompencojn de EA FC 24 Prime Gaming Pack 2, vi havas kelkajn eblojn. Unue, iru al Prime Gaming kaj serĉu EA FC 24. Se vi ne estas abonanto de Amazon Prime, vi povas registriĝi por senpaga provo. Post kiam vi trovas la pakon, alklaku la butonon "Asertu Nun" kaj konfirmu la konton de Amazon Prime, kiun vi volas uzi. Permesu Electronic Arts-aliron al via Amazon Prime-konto por ligi la du kontojn. Fine, ensalutu al EA FC 24 Ultimate Team per via konzolo aŭ poŝtelefono kaj la rekompencoj devus atendi ke vi malfermos.

Alternative, vi povas postuli la pakaĵon per Twitch alklakante la ikonon de Prime Loot en la supra dekstra angulo de la ekrano. Serĉu la EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 kaj sekvu la samajn paŝojn kiel menciitajn supre.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Ĉu la rekompencoj en la EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 estas pli bonaj ol la antaŭa pako?

A: Bedaŭrinde, la rekompencoj restas la samaj, sen plibonigoj rilate ludantojn, ludelektojn aŭ konsumeblajn.

Q: Kiel mi povas postuli la EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

R: Vi povas postuli la pakaĵon vizitante Prime Gaming aŭ per Prime Loot de Twitch. Sekvu la paŝojn priskribitajn en la artikolo por postuli viajn rekompencojn.