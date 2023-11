By

Ĉu iPhone havas aplikan administranton?

En la ĉiam evoluanta mondo de inteligentaj telefonoj, la iPhone sendube starigis sin kiel gvidanton laŭ dezajno, funkcieco kaj sperto de uzanto. Kun ĝia glata interfaco kaj senjunta agado, ne estas mirinde, ke milionoj da homoj tra la mondo elektas la iPhone kiel sian preferatan aparaton. Tamen, unu demando, kiu ofte aperas inter iPhone-uzantoj, estas ĉu aŭ ne la aparato havas app-administranton.

Kio estas aplika administranto?

Administranto de aplikaĵoj, ankaŭ konata kiel administranto de aplikaĵoj, estas ilo, kiu permesas al uzantoj administri kaj organizi la aplikaĵojn instalitajn sur sia aparato. Ĝi provizas funkciojn kiel instalo de aplikaĵo, malinstalo, ĝisdatigoj kaj administrado de stokado. Administrantoj de aplikaĵoj estas ofte trovitaj sur Android-aparatoj, sed ilia ĉeesto en iPhonoj estis temo de debato.

Ĉu la iPhone havas aplikan administranton?

Kontraŭe al populara kredo, la iPhone havas aplikan administranton, kvankam en iomete malsama formo. Anstataŭ memstara aplikaĵmanaĝero, la iPhone korpigas apadministrajn funkciojn ene de sia agorda menuo. Ĉi tio signifas, ke uzantoj povas kontroli diversajn aspektojn de siaj instalitaj aplikoj sen bezono de aparta aplikaĵo.

Kiel aliri la aplikan administranton en iPhone?

Por aliri la aplikan administranton en iPhone, uzantoj povas sekvi ĉi tiujn simplajn paŝojn:

1. Malfermu la programon "Agordoj" en via iPhone.

2. Rulumu malsupren kaj frapeti sur "Ĝenerala".

3. En la "Ĝenerala" menuo, frapeti sur "iPhone Stokado" aŭ "iPad Stokado," depende de via aparato.

4. Ĉi tie, vi trovos liston de ĉiuj instalitaj aplikoj en via iPhone.

5. Frapu iun ajn apon por vidi detalajn informojn, inkluzive de ĝia grandeco, dokumentoj kaj datumoj, kaj ebloj por malŝarĝi aŭ forigi la apon.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Ĉu mi povas malinstali programojn rekte de la administranto de la aplikaĵoj en iPhone?

R: Jes, vi povas malinstali aplikaĵojn rekte de la administranto de la aplikaĵo, frapetante la deziratan apon kaj elektante la opcion "Forigi Apon".

Q: Ĉu mi povas ĝisdatigi programojn de la administranto de la aplikaĵoj en iPhone?

R: Ne, aplikaĵaj ĝisdatigoj estas administritaj per la App Store. Tamen, la administranto de aplikaĵoj provizas informojn pri disponeblaj ĝisdatigoj kaj permesas vin elŝuti aplikaĵojn por liberigi stokan spacon.

En konkludo, kvankam la iPhone eble ne havas memstaran aplikan administran programon, ĝi ja ofertas aplikajn administrajn funkciojn ene de sia agorda menuo. Ĉi tio permesas al uzantoj kontroli kaj organizi siajn instalitajn aplikojn efike. Do, se vi estas iPhone-uzanto, kiu serĉas administri viajn apojn, estu certa, ke la necesaj iloj estas facile haveblaj ĉe viaj fingroj.