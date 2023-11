By

Ĉu la forigo de aplikaĵo vere forigas la datumojn?

En la epoko de saĝtelefonoj kaj aplikaĵoj, ni ofte trovas nin konstante instali kaj malinstali diversajn aplikojn. Sed ĉu vi iam scivolis, kio okazas al la datumoj asociitaj kun aplikaĵo kiam vi forigas ĝin de via aparato? Ĉu ĝi vere malaperas, aŭ ĉu ĝi restas ie en la cifereca sfero? Ni plonĝu en ĉi tiun interesan temon kaj eksciu la veron.

Kiam vi forigas aplikaĵon de via inteligenta telefono aŭ tablojdo, gravas kompreni, ke la procezo ne estas tiel simpla kiel ĝi ŝajnas. Kvankam la aplikaĵa ikono povas malaperi de via hejma ekrano, la datumoj, kiujn ĝi generis kaj stokitaj en via aparato, eble restos nerompitaj. Ĉi tio estas ĉar forigo de aplikaĵo kutime forigas la ruleblajn dosierojn, sed ne nepre la rilatajn datumojn.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Kiaj datumoj estas postlasitaj kiam aplikaĵo estas forigita?

R: La datumoj postlasitaj povas varii depende de la programo. Ĝi povas inkluzivi uzantpreferojn, ensalutajn akreditaĵojn, kaŝmemoritajn dosierojn kaj aliajn loke konservitajn informojn.

Q: Ĉu tio signifas, ke miaj personaj informoj estas en risko?

R: Plejofte, la postlasitaj datumoj prezentas minimuman riskon. Tamen, se la programo stokis sentemajn informojn sen taŭga ĉifrado, ĝi povus esti alirita de iu kun malica intenco.

Q: Kiel mi povas certigi, ke miaj datumoj estas tute forigitaj?

R: Por certigi kompletan forigon de aplikaĵo kaj ĝiaj rilataj datumoj, oni rekomendas iri en la agordojn de via aparato kaj permane forigi la datumojn de la programo aŭ fari fabrikon restarigon. Tamen, memoru, ke ĉi tio forigos ĉiujn datumojn de via aparato, do nepre sekurkopii ajnan gravan informon antaŭe.

Indas noti, ke iuj programoj, precipe tiuj, kiuj pritraktas sentemajn datumojn kiel bankajn aŭ saninformojn, havas pli striktajn protokolojn pri forigo de datumoj. Ĉi tiuj programoj ofte efektivigas pliajn sekurecajn mezurojn por certigi, ke ĉiuj uzantdatenoj estas plene forigitaj kiam la programo estas malinstalita.

Konklude, dum la forigo de aplikaĵo forigas la videblan ĉeeston de la aplikaĵo, ĝi ne nepre garantias la kompletan forviŝon de la rilataj datumoj. Por certigi, ke viaj datumoj estas vere forigitaj, estas konsilinde fari kromajn paŝojn preter simple malinstali la apon. Ĉiam atentu la informojn, kiujn vi dividas kaj regule reviziu la privatecajn agordojn de via aparato por konservi kontrolon de viaj personaj datumoj.