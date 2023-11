By

Ĉu forigitaj programoj restas sur iCloud?

En la epoko de saĝtelefonoj, ni tre dependas de moveblaj aplikoj por simpligi nian vivon. De platformoj pri sociaj amaskomunikiloj ĝis produktivecaj iloj, ĉi tiuj programoj fariĝis integra parto de niaj ĉiutagaj rutinoj. Tamen, dum niaj apkolektoj kreskas, ankaŭ kreskas la bezono administri kaj organizi ilin. Ĉi tio ofte kondukas al la forigo de programoj, kiuj ne plu bezonas aŭ ofte uzas. Sed kio okazas al ĉi tiuj forigitaj programoj? Ĉu ili restas sur iCloud?

Kompreni iCloud

Antaŭ ol enprofundiĝi en la sorton de forigitaj programoj, ni unue komprenu, kio estas iCloud. iCloud estas nuba stokado kaj komputika servo provizita de Apple Inc. Ĝi permesas al uzantoj konservi siajn datumojn, inkluzive de fotoj, filmetoj, dokumentoj kaj aplikaĵaj datumoj, sur foraj serviloj. Ĉi tio ebligas senjuntan sinkronigon tra pluraj aparatoj, certigante ke viaj datumoj estas alireblaj de ie ajn.

La sorto de forigitaj programoj

Kiam vi forigas apon de via iPhone aŭ iPad, gravas noti, ke la programo mem estas forigita de via aparato. Tamen, la aplikaj datumoj ankoraŭ povas esti konservitaj en iCloud, depende de viaj agordoj. Defaŭlte, iCloud rezervas la datumojn de via aparato, inkluzive de aplikaj datumoj, krom se vi specife malŝaltis ĉi tiun funkcion.

Oftaj Demandoj

Q: Kiel mi povas kontroli ĉu miaj forigitaj programoj ankoraŭ estas sur iCloud?

R: Por kontroli ĉu viaj forigitaj programoj ankoraŭ estas sur iCloud, iru al Agordoj sur via iOS-aparato, frapeti vian Apple-ID ĉe la supro, elektu iCloud, kaj poste alklaku Administri Stokadon. De tie, vi povas vidi liston de programoj, kiuj havas datumojn konservitajn en iCloud.

Q: Ĉu mi povas forigi aplikajn datumojn de iCloud?

R: Jes, vi povas forigi aplikajn datumojn de iCloud. Por fari tion, iru al Agordoj, alklaku vian Apple-ID, elektu iCloud, kaj poste alklaku Administri Stokadon. De tie, vi povas elekti individuajn apojn kaj forigi iliajn datumojn de iCloud.

Q: Ĉu forigo de aplikaj datumoj de iCloud influos mian aparaton?

R: Forigo de aplikaj datumoj de iCloud ne rekte influos vian aparaton. Tamen, ĝi forigos la datumojn asociitajn kun la app de iCloud, kio signifas, ke vi eble perdos aliron al tiuj datumoj sur aliaj aparatoj ligitaj al via iCloud-konto.

Konklude, dum la aplikaĵoj mem estas forigitaj de via aparato kiam vi forigas ilin, la aplikaj datumoj ankoraŭ povas esti konservitaj en iCloud. Gravas administri vian iCloud-stokadon kaj forigi aplikajn datumojn se vi ne plu bezonas ĝin por liberigi spacon kaj certigi, ke viaj datumoj estas organizitaj.