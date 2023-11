Novaj Ludaj Studioj brilas ĉe TIGA Awards 2023

La UK-komerca korpo TIGA lastatempe okazigis sian jaran premioceremonion, honorante elstarajn atingojn en la videoludadindustrio. La ĉi-jaraj premioj montris la novigon kaj kreivon de emerĝantaj ludstudioj, elstarigante iliajn kontribuojn al la ĉiam evoluanta ludpejzaĝo.

Venka el la ceremonio estis Dlala Studios, kiu postulis la prestiĝan premion Ludo de la Jaro por sia alloga kreaĵo, Disney Illusion Island. Ĉi tiu sorĉa ludo ne nur certigis la plej altan honoron, sed ankaŭ akiris la titolon de Plej bona Socia Ludo, allogante ludantojn per sia enpenetra ludado kaj alloga intrigo.

Ustwo Ludoj aperis kiel alia fama gajninto, rikoltante rekonon en du kategorioj. Kun ilia pensiga ludo, Desta: The Memories Between, Ustwo Games ne nur gajnis la Diversity Award sed ankaŭ ricevis la Kreivecon en Ludoj-premion. Desta: The Memories Between enprofundiĝas en novajn dimensiojn de rakontado, proponante al ludantoj freŝan kaj mergan ludsperton.

Sumo Digital, elstara studio konata pro sia escepta metiisteco, certigis la Best Large Studio-premion, atestaĵon al ilia dediĉo kaj talento. Plie, ili ankaŭ postulis la honoron esti la unua ricevanto de la nova Best Talent Development Initiative kategorio. La engaĝiĝo de Sumo Digital por nutri talenton kaj kreskigi kreskon ene de la industrio akiris merititan rekonon.

La TIGA Premioj 2023 enkondukis du novajn kategoriojn por festi plejbonecon en malsamaj areoj. Ludkampaj Ludoj gajnis la Premion Engaĝiĝo al Workplace Wellbeing Award, montrante ilian dediĉon al kreskigado de pozitiva labormedio. Dume, Rocksteady Studios estis honorita kun la premio Engaĝiĝo al ESG por siaj daŭrigeblaj kaj respondecaj praktikoj.

La rekono etendiĝis preter studioj al rimarkindaj individuoj kiuj faris signifajn kontribuojn al la videoludadindustrio. La HR-direktoro de Playground Games, Geraldine Cross, ricevis la Elstara Individuan Premion, agnoskante ŝian esceptan gvidadon kaj kontribuojn al la sukceso de la firmao. Flix Interactive CEO John Tearle ricevis la Elstara Gvidado-Premio, rekonante sian vizian aliron al luddisvolviĝo.

La ceremonio de TIGA Awards 2023 estis treega sukceso, kun pli ol 350 ĉeestantoj kolektitaj ĉe la prestiĝa Troxy London. La ĉi-jaraj gajnintoj reprezentas novan ondon de talento kaj novigado en la videoludada industrio, puŝante limojn kaj allogante ludantojn tutmonde.

