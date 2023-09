By

Eldonisto Aniplex anoncis novan tabulludon-stilan ludon titolitan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! por la Nintendo-Ŝaltilo. Aperigita en 2024, ĉi tiu ludo baziĝas sur la tre populara animeo kaj mangaserio Demon Slayer. Tamen, nuntempe, ĝi estos nur havebla en Japanio.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! sekvas la unuan videoludadaptadon de la franĉizo, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles , kiu lanĉis en 2021 kaj venis al la Nintendo Ŝaltilo en 2022. Dum detaloj pri Mezase! Saikyou Taishi! estas nuntempe limigitaj, la anonca antaŭfilmo kaj la oficiala retejo de Demon Slayer ofertas rigardetojn pri tio, kion ludantoj povas atendi.

Male al la antaŭa batalludadaptado, Mezase! Saikyou Taishi! ŝajnas esti pli fokusita al tabulludo-simila sperto, eble inspirante de la populara Mario Party-serio. Kvankam specifaj ludmekanikistoj ne estis malkaŝitaj, ŝatantoj de Demon Slayer povas antaŭvidi mergan kaj allogan sperton similan al la bone ricevita batalludo.

Kvankam okcidenta eldono ne estis konfirmita, estas espero, ke ŝatantoj ekster Japanio ankaŭ havos la ŝancon ĝui Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Demon Slayer-entuziasmuloj same povas dividi sian eksciton kaj antaŭĝojon por la ludo en la komentoj.

