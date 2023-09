Crash Team Rumble Sezono 2: Novaj Mapoj, Reĝimo, Heroo kaj Batalpasejo

By

Crash Team Rumble Sezono 2 alvenis kun ekscitaj novaj aldonoj al la ludo. Ludantoj povas atendi novajn mapojn, novan reĝimon, novan heroon kaj tute novan batalenirpermesilon. La plej nova ĝisdatigo alportas freŝan rigardon al la ludo, provizante novajn manierojn ludi kaj senfinan amuzon por Crash-fanoj.

Unu el la plej gravaj kulminaĵoj de Sezono 2 estas la enkonduko de Party Mode. Ĉi tiu 4-ludanta kooperativa remiksaĵo ofertas paŭzon de konkurencivaj matĉoj kaj permesas al ludantoj malstreĉiĝi. Ĝi konsistas el 5 apartaj mini-ludaj preterpasoj, ĉiu kun siaj propraj defioj. Teamlaboro estas decida ĉar ludantoj devas kunlabori por plenumi taskojn kaj kolekti horloĝojn por pliigi sian restantan tempon. Majstri ĉiun Party Mode Wave eĉ povas malŝlosi sekretan Boss Wave, metante la kapablojn de Crash-veteranoj al la finfina provo.

La Party Mode Rounds prezentas malsamajn specojn de ludado. En Speed ​​Run, ludantoj kuras tra rapidkusenetoj evitante danĝerojn kiel bufrojn kaj nitro-kestojn. Kio estas Cookin? postulas ludantojn kolekti specifajn ingrediencojn kaj aldoni ilin al poto vojaĝanta ĉirkaŭ la mapo. Get Lit defias ludantojn uzi kandelon por lumigi lanternojn disigitajn ĉirkaŭ turo antaŭ ol tempo finiĝas. En Dig It, ludantoj serĉas entombigitajn ostojn kaj rekunmetas ilin en la centro por malkovri plenan skeleton. Finfine, Balloon Bounce, liberigota poste en Sezono 2, taskigas ludantojn per saltado trans balonojn por gajni poentojn.

Plie, Sezono 2 prezentas novan heroon nomitan Ripto. Tiu karaktero, aklamanta de la Spyro-universo, uzas sceptron kaj posedas mortigajn kaj potencajn sorĉojn. La kapabloj de Ripto inkludas lanĉi fajroglobojn, alvoki fulmojn, kaj krei cunamondojn. Kapablaj ludantoj povas kombini ĉi tiujn kapablojn por elĉenigi ruinigajn kombojn. Ripto estos disponebla poste en la sezono.

Por kompletigi la novajn ludajn funkciojn, Sezono 2 ofertas du novajn mapojn: Waste Deep kaj Jazz Junction. Waste Deep kondukas ludantojn al danĝeraj kloakoj plenigitaj de la eksperimentoj de Cortex, dum Jazz Junction estas vigla nokta mapo kun ĵazeca atmosfero. Ĉiu mapo ofertas siajn proprajn unikajn defiojn kaj surprizojn.

Fine, Sezono 2 venas kun 100-nivela Battle Pass, ofertante al ludantoj la ŝancon malŝlosi novajn haŭtojn, kosmetikaĵojn, muzikon kaj pli. La Batal-Enirpermesilo povas esti akirita per la Crash Team Rumble Deluxe Edition aŭ aĉetita aparte.

Crash Team Rumble Sezono 2 nun estas viva, alportante amason da ekscita enhavo al la ludo. Ĉu vi estas ŝatanto de intensa konkuro aŭ kunlabora ludado, ĉi tiu ĝisdatigo havas ion por ĉiu Crash-entuziasmulo. Ne maltrafu la agon!

