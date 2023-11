Kial Brokantteknologio Devus Esti Via Elekto-Al Por Feria Butikumado

By

La feria butikumado-sezono estas en plena svingo, kaj rabatĉasistoj fervore rigardas la Nigra Vendredon kaj Ciberlundo-ofertojn, precipe por elektroniko. Tamen, ekzistas maniero venki la homamasojn kaj ankoraŭ ĝui gravajn rabatojn - konsiderante brokantan teknologion.

Laŭ Lucas Rockett Gutterman, direktoro de la Kampanjo Designed to Last de US PIRG, elekti uzatan elektronikon ne nur helpas vin kapti prezojn de Nigra Vendredo tutjare, sed ankaŭ kontribuas al media daŭripovo. La Eduka Fonduso de Usona Publika Interesa Esplorgrupo (PIRG) publikigis raporton elstarigante la ŝlosilajn faktorojn konsiderindajn kiam vi aĉetas renovigitajn aĵojn.

Gutterman klarigas, ke ofte estas malmulte da diferenco inter uzata elektronika kaj nova. Tiu "malferma skatolo" aŭ "kiel nova" etikedo povus simple signifi ke la objekto estis reprovizita post estado resendita nemalfermita. Aĉetante inteligente kaj komprenante kiel ĉi tiuj terminoj estas uzataj de podetalistoj, vi povas gajni mirindajn ofertojn.

Iuj aparatoj, kiel telefonoj, tablojdoj, labortabloj kaj tekkomputiloj, estas precipe taŭgaj por brokantaĉetoj. Ekzemple, danke al sukcesa kampanjo de PIRG, Google Chromebooks, atingeblaj tekkomputiloj vaste uzataj tra la lando, nun daŭras jardekon anstataŭ eksvalidiĝi post nur kelkaj jaroj.

Aliflanke, vi eble volas singarde aĉetante renovigitajn televidojn kaj komputilajn ekranojn. Ĉi tiuj produktoj tendencas esti pli grandaj, pli delikataj kaj malfacilaj ripari.

Elektante renovigitajn aĵojn, celu altkvalitajn produktojn de daŭraj markoj. Elektante erojn kiuj estas konstruitaj por daŭri kaj eble estis pli multekostaj kiam novaj, vi certigas, ke ili daŭre servos al vi bone kiel brokantaĉetoj.

Krom ĝui kostajn ŝparojn, aĉeti brokantan teknologion estas ekologie respondeca elekto. Gutterman klarigas ke la plej granda parto de la media efiko de elektroniko venas de ilia produktada procezo. La rimedoj, energio kaj materialoj necesaj por produkti saĝtelefonojn, aŭdilojn, tekkomputilojn kaj televidilojn estas grandaj. Aĉetante renovigitajn, vi povas redukti la median spuron de inteligenta telefono, ekzemple, je eĉ 91%.

Antaŭ ol fari aĉeton, estas esenca konatiĝi kun la revenpolitiko provizita de la vendisto. Tipe, vi havos 30-tagan fenestron por revenoj, kvankam ĝi povas esti pli mallonga en iuj kazoj.

Ĉu vi pretas esplori la mondon de uzata teknologio? Vizitu la retejon de PIRG por pli da konsiletoj kaj gvidoj pri profitado de via feria aĉetado dum profito de kaj via monujo kaj la planedo.

OFTAJ DEMANDOJ:

Q: Kial mi pripensu aĉeti uzitajn teknologiojn?

R: Elekti renovigitajn aĵojn permesas al vi ĝui tutjarajn rabatojn kaj kontribuas al media daŭripovo, ĉar ĝi reduktas la ĝeneralan median efikon de elektroniko.

Q: Kiuj specoj de elektroniko taŭgas por uzitaj aĉetoj?

R: Telefonoj, tablojdoj, labortabloj kaj tekkomputiloj estas bonegaj elektoj por brokantaĉetado. Precipe Google Chromebooks nun daŭras 10 jarojn, danke al sukcesa kampanjo de PIRG.

Q: Ĉu ĉiuj renovigitaj aĵoj indas aĉeti?

R: Dum la plej multaj elektronikaj aparatoj povas esti aĉetitaj renovigitaj, estas konsilinde eviti aĉeti renovigitajn televidojn kaj komputilajn ekranojn pro ilia grandeco, malfortikeco kaj ripardefioj.

Q: Kiel mi povas certigi, ke mi ricevas bonan renovigitan produkton?

R: Serĉu markojn konatajn pro ilia fortikeco kaj longviveco. Elekti erojn kiuj eble estis pli multekostaj kiam novaj certigas ilian kvaliton kiel brokantaĉetojn.

Q: Kio estas la media profito de aĉetado de renovigita elektroniko?

R: La produktado de elektroniko, inkluzive de saĝtelefonoj, aŭdiloj, tekkomputiloj kaj televidiloj, konsumas gravajn rimedojn kaj energion. Aĉetante renovigitajn erojn, vi povas redukti la median efikon ĝis 91%.

Q: Kion mi devas memori pri revenoj?

R: Familiariĝu kun la revenpolitiko de la vendisto, ĉar ĝi povas varii. Plejofte, vi havos 30-tagan fenestron por revenoj, sed iuj vendistoj povas proponi pli mallongan periodon.