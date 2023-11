By

Ĉu hundoj povas akiri COVID?

Meze de la daŭranta COVID-19-pandemio, zorgoj pri la transdono de la viruso etendiĝis preter homoj al niaj karaj dorlotbestoj. Multaj posedantoj de dorlotbestoj demandas ĉu iliaj vilaj amikoj povas kontrakti la viruson kaj ĉu ili prezentas riskon por siaj domanaroj. Ni enprofundu ĉi tiun temon kaj lumigu la aferon.

Ĉu hundoj povas kontrakti COVID-19?

Laŭ spertuloj, estas eble ke hundoj infektiĝas kun la koronavirus, kvankam la okazo estas relative malofta. Dum hundoj povas testi pozitivon pri la viruso, ili kutime prezentas mildajn simptomojn aŭ restas sensimptomaj. Gravas noti, ke la risko de transdono de hundoj al homoj estas konsiderata malalta.

Kiel hundoj povas kontrakti COVID-19?

Hundoj povas kontrakti COVID-19 per proksima kontakto kun infektitaj individuoj aŭ per kontakto kun poluitaj surfacoj. La viruso povas ĉeesti en spiraj gutetoj aŭ sur objektoj, kiuj estis tuŝitaj de infektitaj individuoj. Tial, estas grave praktiki bonan higienon kaj regule sanigi surfacojn kun kiuj via hundo povas kontakti.

Kiajn antaŭzorgojn devas preni dorlotbestoj?

Por minimumigi la riskon de transdono, dorlotbestoj devas sekvi kelkajn simplajn gvidliniojn. Unue, se vi spertas simptomojn de COVID-19 aŭ estis pozitivaj pri la viruso, estas konsilinde limigi proksiman kontakton kun via dorlotbesto kaj ke iu alia zorgu pri ili provizore. Krome, praktiki bonan higienon, kiel lavi manojn antaŭ kaj post interagado kun via dorlotbesto, povas helpi redukti la riskon de transdono.

Ĉu hundoj devus esti testitaj pri COVID-19?

Rutina testado de hundoj por COVID-19 ne estas rekomendita krom se ili estis elmontritaj al infektita individuo aŭ montras simptomojn. Se vi suspektas, ke via hundo eble estis elmontrita al la viruso aŭ elmontras simptomojn kiel tusado, terno aŭ malfacilaĵo spirado, plej bone estas konsulti bestkuraciston por gvidado.

En konkludo, kvankam estas eble por hundoj kontrakti COVID-19, la risko estas relative malalta. Sekvante bazajn higienajn praktikojn kaj prenante necesajn antaŭzorgojn, dorlotbestoj povas helpi protekti siajn peltajn kunulojn kaj minimumigi la riskon de transdono ene de siaj domanaroj. Memoru, ke via bestkuracisto ĉiam estas la plej bona fonto de informoj kaj gvidado pri la sano de via dorlotbesto. Estu sekura kaj konservu viajn dorlotbestojn sanaj!