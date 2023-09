Gearbox, la Firmao Malantaŭ Borderlands Serio, Laŭdire vendota

By

Laŭ raportoj, Gearbox, la usona ludkompanio konata pro evoluigado de la serio Borderlands, estas nuntempe vendata. La gepatra kompanio de Gearbox, Embracer, pripensas diversajn eblojn, unu el ili estas la vendo de la studio. Pluraj triaj partioj jam montris intereson akiri la kompanion. Tamen, nek Embracer nek Gearbox faris iujn ajn oficialajn komentojn pri la afero.

Ĉi tiu novaĵo venas en malfacila tempo por Embracer ĉar ĝi nuntempe spertas gravan restrukturan procezon. Kadre de ĉi tiu restrukturado, Volition, la studio respondeca por la populara serio Saints Row, jam estis fermita. Komence de ĉi tiu jaro, Embracer anoncis siajn planojn fermi studiojn kaj nuligi ludojn post 2 miliardoj USD da interkonsento kun saudi-arabia registar-financita kompanio Savvy Games Group malsukcesis.

Embracer Group, la tegmentofirmao, estis sur akirdiboĉado en la lastaj jaroj, akirante plurajn elstarajn studiojn inkluzive de Crystal Dynamics, ellaboranto de Tomb Raider. La akiro de Gearbox estis kompletigita en februaro 2021, taksante la firmaon je ĝis $ 1.4 miliardoj. Gearbox lastatempe publikigis Limregionajn kromproduktojn Tiny Tina's Wonderlands kaj New Tales from the Borderlands. Ili ankaŭ publikigis la sukcesan raban pafiston Remnant 2 ĉi-jare. Krome, ili estas pretaj publikigi Homeworld 3, sciencfikcian realtempan strategioludon evoluigitan fare de Blackbird Interactive, iam en 2024.

La firmao ankaŭ vastigas sian ĉeeston preter la videoludada mondo, ĉar Borderlands-filmo reĝisorita de Eli Roth estas planita por trafi kinejojn en la somero de 2024. Ĉi tio indikas ke malgraŭ la nunaj necertecoj ĉirkaŭ la estonteco de la firmao, Gearbox restas engaĝita al sia franĉizo kaj aktive laboras pri novaj projektoj.

fontoj:

Reuters

IGN