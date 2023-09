Apple Arcade: Ampleksa Gvidilo al Disponeblaj Ludoj kaj Plej novaj Eldonoj

By

Apple Arcade, la abon-bazita videoludada servo de Apple, rapide kreskigis sian bibliotekon de ludoj ekde sia lanĉo. Kun preskaŭ 100 titoloj komence kaj nun pli ol 200 ludoj disponeblaj, Apple Arcade ofertas diversan elekton de ludoj por iPhone, iPad, iPod touch, Mac kaj Apple TV.

Por esplori kaj elŝuti la plej novajn ludojn, uzantoj povas iri al la langeto Arcade en la App Store, rulumi malsupren al la fundo kaj elekti "Vidi Ĉiuj Ludojn". La plej novaj eldonoj estas kutime listigitaj ĉe la supro de la paĝo.

La plej nova eldono en Apple Arcade estas My Talking Angela 2+, populara virtuala dorlotbestoludo de la kreintoj de la franĉizo My Talking Tom. En ĉi tiu ludo, ludantoj helpas al Angela, moda kato, resti okupata en ŝia grandurba hejmo kun agadoj kiel dancado, bakado kaj luktosporto.

Alia lastatempa aldono estas Samba de Amigo: Party-To-Go, ritmludo kiu origine lanĉis en arkadoj en 1999. Ludantoj povas skui ĝin per siaj marakoj kaj groove al 40 furoraĵoj de diversaj ĝenroj, inkluzive de trakoj de artistoj kiel Lady Gaga kaj PSY.

finaĵo. estas manfarita kongrua ludo kun limigitaj movoj, kiu defias ludantojn pensi strategie kaj fari lertajn matĉojn. Grimpu la gvidtabulojn, malŝlosu specialajn kahelojn kaj potencojn, kaj esploru malsamajn temojn en Klasika Reĝimo aŭ perdiĝu en la muziko kun Tempo-Reĝimo.

Kingdoms: Merge & Build ofertas unikan miksaĵon de merge-2-ludado kaj reĝkonstrua mekaniko. Ludantoj devas helpi Princon Eduardo kaj liajn amikojn restarigi regnon, kiu estis detruita de mistera magia potenco. Enŝipiĝu en magian aventuron plenan de serĉoj kaj malimpliku la misteron malantaŭ la falo de la regno.

Ĉi tiuj estas nur kelkaj ekzemploj de la ludoj disponeblaj en Apple Arcade. Aliaj titoloj inkluzivas Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon kaj Bold Moves+.

Indas noti, ke Apple Arcade estas kongrua kun PS5 kaj Xbox sendrataj regiloj, permesante al ludantoj ĝui ĉi tiujn ludojn per sia preferata regilo.

Apple Arcade daŭre aldonas novajn ludojn regule, kun ĝisdatigoj kaj eldonoj planitaj por la venontaj monatoj. Nur septembro estas atendita vidi pli ol 40 ludajn ĝisdatigojn kaj tri novajn eldonojn.

Ĝuu la diversan gamon da ludoj disponeblaj en Apple Arcade kaj plonĝu en la ekscitan mondon de videoludado sur Apple-aparatoj.

fontoj:

– Apple Arcade-ludoj: Apple App Store