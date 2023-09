Microsoft gastigos Xbox Ciferecan Elsendon ĉe Tokyo Game Show 2023

By

Microsoft anoncis, ke ĝi gastigos la Xbox Ciferecan Elsendon ĉe la venonta Tokyo Game Show 2023. La elsendo okazos la 21-an de septembro je 2:00 a.m. PT / 5:00 a.m. ET / 18:00 JST.

Dum la elsendo, Microsoft provizos progresajn ĝisdatigojn pri ludoj de Xbox Game Studios kaj Bethesda Softworks. Aldone, ili montros kree diversan kolekton de ludoj kreitaj de programistoj ĉefe situantaj en Japanio kaj Azio. La evento ankaŭ inkluzivos anoncojn pri novaj ludoj, kiuj venos al Xbox Game Pass.

La Xbox Cifereca Elsendo estos alirebla per diversaj platformoj. Spektantoj povas spekti la elsendon sur la oficiala Tokyo Game Show YouTube-kanalo, same kiel elektitaj Xbox-sociaj kanaloj. La elsendo estos disponebla en pluraj lingvoj, inkluzive de la angla, japana, korea, simpligita ĉina, tradicia ĉina, malaja, tajlanda, vjetnama, indonezia, franca, germana kaj kastilia hispana.

Ĉi tiu evento prezentas ekscitan ŝancon por ludantoj kaj ŝatantoj de Xbox ricevi la plej novajn ĝisdatigojn kaj anoncojn pri venontaj ludoj. Ĝi ankaŭ elstarigas la engaĝiĝon de Mikrosofto al la japanaj kaj aziaj ludmerkatoj, montrante la talenton kaj kreivon de la regiono.

La Tokyo Game Show estas ĉiujara videoludada ekspozicio okazigita en Japanio, kun la plej novaj evoluoj en la videoludadindustrio. Ĝi funkcias kiel platformo por ludprogramistoj, aparataro-kompanioj kaj lud-entuziasmuloj kunveni kaj festi la mondon de videoludado.

