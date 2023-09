World of Warcraft Malkaŝas Gardistojn de la Sonĝo-Fakilon

By

World of Warcraft anoncis sian tre atenditan venontan diakilon, Guardians of the Dream, kiu enkondukos ekscitan novan enhavon por ludantoj. Ĉi tiu grava diakilo prezentos novan zonon, malfacilan atakon kaj freŝan aron de Mythic+ Dungeons.

La kulminaĵo de Gardistoj de la Sonĝo estas la nova zono, kiu kondukas ludantojn profunden en la misteran regnon konatan kiel la Smeralda Sonĝo. Ĉi tiu spirita dimensio longe estas parto de Warcraft-sdio, kaj ludantoj renkontos feroĉajn Primalistajn fortojn gvidatajn de la timinda Fyrakk, la formado de fajro. Enriĝi en ĉi tiun neniam antaŭe viditan regnon provos la kapablon kaj bravecon de aventuristoj.

La peceto ankaŭ prezentas la Amirdrassil-atakon, ekscitan renkonton kun la Druidoj de la Flamo. Ĉi tiu atako ofertas unikan sperton ĉar ludantoj havos la ŝancon rajdi drakojn dum ili persekutas la flugantajn flamajn druidojn farantajn ĥaoson en la Smeralda Sonĝo. Tamen, la programistoj estas singardaj pri la mekaniko kaj planas vaste testi la renkonton antaŭ liberigi ĝin al la viva ludo.

Krome, la diakilo inkluzivas ĝisdatigitan Mythic+ Dungeon-naĝejon por Sezono 3. Ludantoj povas atendi Emerald Dream-temoajn kelkarcerojn de antaŭaj vastiĝoj, kiel Darkheart Thicket kaj The Everbloom. Aldone, la Megadungeon Dawn of the Infinites estis dividita en du flugilojn, ofertante pli defian enhavon por ludantoj.

Por hazardaj ludantoj, estos multaj subĉielaj agadoj por ĝui. La flikaĵo enkondukas ciklon de tri publikaj eventoj: la Superbloom, inspirita de la utilŝarĝaj mapoj de Overwatch, terkultura evento kie ludantoj povas kolekti valutojn kaj rekompencojn, kaj la Smeralda Premio, kie ludantoj plantas semojn kaj rigardas ilin kreski en arbojn, provizante unikajn rekompencojn.

Ludantoj povas provi la novan diakilon sur la PTR (publika testa regno) poste ĉi-semajne. Kun ĝia ekscita nova enhavo, Guardians of the Dream promesas oferti al World of Warcraft-ludantoj ekscitan kaj mergan sperton en la Smeralda Sonĝo.

