Vespero ĉe Rossi: Gusto de Italio ĉe Seasons Restaurant

La luksa restoracio Seasons ĉe la hotelo InterContinental en Ballsbridge, Dublino 4 ofertas karakterizan italan manĝo-sperton ĉi-monate. Plenuma ĉefkuiristo Alberto Rossi, venanta el Italio, alportas sian kompetentecon kaj amon por itala kuirarto al la menuo. Membroj de The Irish Times Food & Drink Club havas la ekskluzivan ŝancon ĉeesti eventon nomitan "Vespero ĉe Rossi" la 21-an de septembro je la 6:30.

La aranĝo prezentos kvin-plada gustumenuon inspiritan de regionaj italaj pladoj. Gastoj ĝuos antipast-elekton servitan familian, sekvitan de primi, ĉefplado kaj deserto, kun elektoj disponeblaj ĉe ĉiu plado. Krom la delikata manĝaĵo, bonvena trinkaĵo, vinaj kuniĝoj kaj deserta koktelo estos servataj. La kuiristo Rossi mem prezentos ĉiun pladon, diskutante ĝian historion kaj kuntekston.

La evento certe estos populara, do biletoj estas limigitaj. Interesitoj povas rezervi sian lokon klakante la provizitan ligilon. Ĉi tio promesas esti neforgesebla vespero de aŭtentika itala kuirarto, farita eĉ pli speciala per la persona tuŝo de Chef Rossi.

Gajnante Premiojn por Manĝaĵoj kaj Trinkaĵaj Klubo-Membroj

Abonantoj de The Irish Times Food & Drink Club havas la ŝancon gajni du nekredeblajn premiojn ĉi-monate en Co Wicklow. La unua premio inkluzivas 10-kursan gustuman menuon por du en la restoracio The Strawberry Tree ĉe BrookLodge & Macreddin Village en Aughrim, sekvita de tranoktado. La dua premio ofertas tranokton por du ĉe The Sally Gap Bar & Brasserie ĉe la kvin-stela Powerscourt Hotel Resort & Spa, kompleta kun tri-plada vespermanĝo kaj matenmanĝo. Interesataj individuoj povas partopreni la konkursojn klakante la provizitajn ligilojn.

Gratulon al Edel Troy, gajninto de tranoktado por du ĉe The Eccles Hotel & Spa en Glengarriff, Co Cork, kaj al Gerry Murphy, gajninto de vespermanĝo por kvar en Neighborhood-restoracio en Naas, Co Kildare. Ĉi tiuj bonŝancaj gajnintoj sendube ĝuos unikajn kaj plaĉajn manĝajn spertojn ĉe ĉi tiuj famaj establaĵoj.

Pli da Manĝaĵoj kaj Trinkaĵoj

En la Irish Times Magazine de ĉi tiu semajnfino, kuiristo kaj restoracio Sunil Ghai dividas receptojn de sia nova kuirlibro, Spice Box: Facila, Ĉiutaga Hinda Manĝaĵo. La revuo ankaŭ enhavas artikolon de Corinna Hardgrave, kiu kredas ke ŝi malkovris novan Michelin-stelan defianton en Kilkenny-urbocentro. John Wilson iras sur serĉon por trovi Bordeaux vinojn en buĝeto. Plie, Grainne O'Keefe kaj Lilly Higgins disponigas receptojn por bonkoraj aŭtunaj pladoj en la revuo.

fontoj:

– The Irish Times Manĝaĵo kaj Trinkaĵa Klubo

– irishtimes.com/manĝaĵo