Ĝisdatigu Vian Veturilon per la AUTO-VOX CS-2 Sendrata Inversa Fotila Ilaro

Se vi bezonas fidindan kaj facile instaleblan inversan fotilon por via veturilo, ne rigardu plu ol la AUTO-VOX CS-2. Ĉi tiu sendrata rezerva fotila sistemo estas desegnita por provizi vivan videofluon de malantaŭa fotilo rekte al en-streka monitoro, faciligante al vi manovri vian veturilon en malvastaj spacoj kaj malhelpi akcidentojn.

La AUTO-VOX CS-2 fanfaronas pri pluraj ĉefaj funkcioj, kiuj distingas ĝin de aliaj opcioj sur la merkato. Unue, ĝi ofertas sendratan dissendan gamon de ĝis 33 futoj, certigante stabilan kaj seninterrompan videofluon. La fotilo mem estas IP68 akvorezista kaj polvorezista, igante ĝin taŭga por uzo en diversaj vetercirkonstancoj. Plie, la ekrano LCD de 4.3″ uzas ciferecan signalteknologion, garantiante klaran kaj konsekvencan transdonon de bildo.

Unu el la elstaraj trajtoj de la CS-2 estas ĝiaj alĝustigeblaj parkumadgvidlinioj, kiuj estas montrataj rekte sur la ekrano. Ĉi tiuj gvidlinioj helpas vin precize juĝi distancon kaj pozicion dum parkado, reduktante la riskon de kolizioj. Krome, la fotilo provizas larĝan rigardan angulon de 110°, certigante ke vi havas ampleksan vidon de kio estas malantaŭ via veturilo. Eĉ en mallumaj kondiĉoj, la CS-2 elstaras, danke al sia nokta vida kapablo.

Instali la AUTO-VOX CS-2 estas facila, sen drataro necesa inter la fotilo kaj monitoro. Simple muntu la fotilon sur via malantaŭa numerplato aŭ alian taŭgan lokon, kaj aligu la ekranon al via panelo aŭ glaco per la inkluzivitaj suĉtupoj. Ĉu vi veturas kabinaŭton, sportkamioneton, kamionon aŭ RV, la CS-2 estas multflanka kaj oportuna elekto por altgradigi vian veturilon per inversiga fotilo.

Por eniri la donacon kaj havi ŝancon gajni AUTO-VOX CS-2, simple partoprenu per la ĉi-suba fenestraĵo de RafflePress. Bonvolu noti, ke ĉi tiu donaco estas ekskluziva por loĝantoj de Britio nur. Bonŝancon!

Difinoj:

- Inversa fotilo: fotilo instalita sur veturilo, kiu disponigas klaran vidon de la areo malantaŭ la veturilo, helpante la ŝoforon dum inversigo aŭ parkado.

- IP68: Internacia normo, kiu indikas la nivelon de protekto kontraŭ polvo kaj akvo-eniro.

Fonto: Mighty Gadget (neniu URL)