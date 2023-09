Evidence-Based Practice and the Evolution of Can't Wait to Learn Programme

Can't Wait to Learn, la cifereca eduka programo de War Child por infanoj trafitaj de konflikto, ĉiam estis gvidata de scienca evidenteco. Tamen, por esti konsiderata vere "evid-bazita", interveno devas renkonti certajn kriteriojn. Per grandskala studo en Ugando, Can't Wait to Learn nun renkontis ĉi tiujn kriteriojn, markante ekscitan evoluon por la programo.

Indikbaza praktiko estas la koncepto ke laborpraktikoj, kiel ekzemple flego, edukado, aŭ psikosocia subteno por infanoj, devus esti bazitaj sur scienca indico. Ĝi implikas uzi rigorajn esplorprocezojn por pruvi la efikon de intervenoj, prefere ol fidi je tradicio, intuicio aŭ persona sperto. Helporganizoj devas esti pretaj respondecigi sin por certigi, ke ili ne kaŭzas pli da damaĝo ol bono.

La indico-bazita aliro komenciĝas kun intervenoj spertantaj sciencan esploradon, kiel ekzemple realigeblotaksoj aŭ kontrolitaj provoj. Trovoj de ĉi tiuj studoj estas uzataj por adapti kaj plibonigi la metodon se ili estas nekonkludeblaj aŭ neadekvataj. Se la trovoj estas pozitivaj, la interveno progresas al la sekva fazo de taksado.

Can't Wait to Learn spertis hazardan kontrolitan provon en Ugando dum la pasintaj 18 monatoj. La studo implikis 1507 infanojn de 30 lernejoj en la Distrikto Isingiro. Duono de la lernejoj anstataŭigis regulajn anglajn kaj matematiklecionojn kun Can't Wait to Learn por rekte kompari ĝian efikecon. La rezultoj de la studo, publikiĝotaj baldaŭ en scienca revuo, pruvas, ke Can't Wait to Learn ne nur funkcias pli bone ol norma edukado, sed ankaŭ superas la plej multajn EdTech-programojn uzatajn en similaj agordoj.

Ĉi tiu provo en Ugando solidigas Can't Wait to Learn (Ne Povas Atendu Lerni) kiel plene efektiva pruvbazita programo. Ĝi estas parto de kolekto de 10 esplorstudoj faritaj de War Child en landoj kiel Ĉadio, Jordanio, Libano kaj Sudano ekde la komenco de la programo. En Sudano, studo trovis, ke infanoj pliboniĝis preskaŭ duoble pli en matematiko kaj preskaŭ trioble pli en legado kompare kun la lernprogramo de la registara por eksterlernejaj infanoj.

Ĉi tiu mejloŝtono en Ugando markas la komencon de la grimpa vojaĝo de Can't Wait to Learn. Konforme al la lokaliza aliro, efektivigo de la programo estis transdonita al la loka municipo. Kundividante kio funkcias kaj kio ne funkcias per esplorado, Can't Wait to Learn celas antaŭenigi signifan progreson al disponigado de senpaga, justa kaj kvalita edukado por ĉiuj infanoj trafitaj de konflikto.

Can't Wait to Learn estis komence evoluigita en Sudano en 2012 kaj poste estis provita kaj efektivigita en diversaj landoj. Ĝi atingis ĉirkaŭ 100,000 XNUMX infanojn ĝis nun, kun promesplenaj perspektivoj por estonta kresko.

