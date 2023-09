vivo X90 Pro Uzantoj en Barato Nun Povas Enskribiĝi en la Antaŭrigarda Programo de Android 14

Atentu uzantojn de vivo X90 Pro en Barato! Se vi ne povas atendi por gustumi Android 14 kaj la venontan Funtouch OS 14 de vivo, vi nun havas la ŝancon partopreni la Antaŭrigardan Programon de Android 14.

Por enskribiĝi en la programo, certigu, ke via vivo X90 Pro funkcias firmware version 13.1.13.8.W30.V000L1 aŭ pli. Poste, navigu al la menuo Agordoj > Sistemo Ĝisdatigo en via aparato kaj alklaku la ilan ikonon en la supra dekstra angulo. De tie, alklaku "Prova versio" por peti la programon. Akcepto en la programon permesos al vi instali Android 14-bazitan Funtouch OS 14 sur via aparato per la menuo Agordoj > Sistemo Altgradigo. Gravas noti, ke ekzistas nur 500 slots disponeblaj, do vi eble volas agi rapide.

Tamen, indas mencii, ke ĉi tio estas beta-programaro, do povas esti cimoj kaj problemoj kiuj povus influi vian sperton. Tial, estas konsilinde eviti instali ĝin sur via ĉefa aparato. Se vi decidas daŭrigi, memoru konservi viajn datumojn antaŭ ol enskribiĝi. Se vi havas demandojn pri la programo, vi povas trovi respondojn en la sekcio de Oftaj Demandoj provizita ĉi tie. La registriĝoj jam estas malfermitaj, kaj la ĝisdatigo estos publikigita la 18-an de septembro.

Se vi pripensas aĉeti la vivo X90 Pro, vi povas kontroli nian recenzon por pliaj informoj. Aldone, video-recenzo disponeblas por ke vi spektu sube.

fontoj:

– Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

- Sekcio de Oftaj Demandoj de la Antaŭrigarda Programo de Android 14 por X90 Pro