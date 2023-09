Teknika Jaro Komencas kun Apple Evento kaj Dreamforce Konferenco

La dua semajno de septembro markas la komencon de nova teknika jaro, kun gravaj eventoj kiel la iPhone-evento de Apple kaj la Dreamforce-konferenco de Salesforce fiksante la tonon por la industrio. Ĉi tiuj eventoj ankaŭ signalas la komencon de la teknika konferenca sezono, kun spektakloj vicigitaj por Meta Platforms, Microsoft kaj Oracle.

Unu tre atendita evento estas la komenca publika oferto de Arm Holdings, atendita taksi la pecetprojektiston je $ 50 miliardoj ĝis $ 54.5 miliardoj. Ĉi tiu IPO, kune kun la planita publika oferto de livera starto Instacart, povus revivigi la neaktivan teknologian IPO-merkaton. La intereso estas alta ĉi-jare, ĉar juraj bataloj, makroekonomiaj kondiĉoj, la komerca milito kun Ĉinio kaj reguligaj defioj estigis zorgojn.

La eventoj de la semajno reliefigas kaj la ŝancojn kaj problemojn en la teknologia industrio. La IPO de Arm montras la forton de teknologio kaj AI, dum la kazo de Google-DoJ vekas zorgojn pri la potenco de kelkaj kompanioj. La Justicministerio argumentas ke Guglo kontraŭleĝe utiligis interkonsentojn kun telefonproduktantoj kaj retumiloj por monopoligi la serĉilon-merkaton.

Dume, Senata panelo kunvenas por diskuti respondecan AI-uzon, kaj ambaŭpartia leĝaro estas kreita por reguligi AI. Eĉ teknologiaj gigantoj kiel Apple kaj Salesforce ne estas imunaj kontraŭ defioj, kun Apple alfrontas enspezojn kaj vendoproblemojn kaj Salesforce pripensas translokiĝi Dreamforce pro zorgoj pri drogmanio kaj senhejmeco en San Francisco.

La ĉefa zorgo super la teknika pejzaĝo estas AI. La fermita naturo de diskutoj kaj la potencialo por reguliga kapto de regantaj ludantoj en la industrio levas demandojn pri la justeco de regularoj. Tamen, la implikiĝo de la Justicministerio aldonas gravecon al la afero.

Ĝenerale, ĉi tiu plenplena teknika semajno metas la scenejon por la teknologia industrio en la venonta jaro, kun miksaĵo de ŝancoj, defioj kaj reguligaj zorgoj.

