Nintendo Ŝaltilo 2 Onidire Prezentos Plibonigitan Efikecon kaj Reduktitajn Ŝarĝtempojn

Onidiroj pri la tre atendita Nintendo Ŝaltilo 2 daŭre cirkulas, kun novaj detaloj aperantaj pri ĝia agado kaj funkcioj. Fidindaj fontoj asertis, ke la konzolo havis sekretan montradon ĉe Gamescom en aŭgusto, kaj nun tria fonto konfirmis ĉi tiujn asertojn kaj aldonis pliajn informojn.

Laŭ raportoj de Eurogamer kaj VGC, la Ŝaltilo 2 laŭdire ruliĝas "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" kun pli alta framfrekvenco kaj rezolucio, kio sonas promesplena por ŝatantoj de la populara ludo. Nate The Hate, antaŭe fidinda Nintendo-insidero, ankaŭ subtenis ĉi tiujn asertojn kaj malkaŝis pli da detaloj, kiujn li aŭdis pri la konzolo.

Unu rimarkinda plibonigo menciita fare de Nate The Hate estas la signifa redukto en ŝarĝtempoj. Li deklaras ke la nova aparataro permesis preskaŭ tujajn ŝarĝtempojn por ludoj, precipe dum ekfunkciigo de la ĉefmenuo. Ĉi tio estas grava plibonigo kompare kun la originala Ŝaltilo, kiu havis ŝarĝajn tempojn de ĉirkaŭ 30 sekundoj.

Koncerne rendimenton, Nate The Hate asertas, ke "Breath of the Wild" funkciis je 60 kadroj je sekundo kun rezolucio de 4K sur la Ŝaltilo 2. Li ankaŭ menciis, ke la konzolo havas altnivelajn radio-spurajn kapablojn, similajn al la PlayStation. 5 kaj Xbox Series X/S povas atingi. Tamen, li klarigas, ke la kruda potenco de la Ŝaltilo 2 estas atendita esti sub tiu de la Xbox Serio S.

Por kompensi ĉi tion, la Ŝaltilo 2 povas utiligi novan teknologion nomitan DLSS (profunda lernado de superspecimeno), kiu povas simuli 4K-rezolucion sur malpli potencaj aparatoj. Ĉi tio povus provizi kompareblan vidan sperton al denaska 4K konservante efikecon de rendimento.

Kvankam ankoraŭ ekzistas necerteco koncerne la malantaŭan kongruon de la Ŝaltilo 2 kaj oficialaj malkaŝo/lanĉo-datoj, Nate The Hate sugestas, ke la venonta Nintendo Direct elsendos en proksimume tri tagoj, eble la 14-an de septembro. Gravas noti, ke Nintendo Directs kutime okazas sur ĵaŭdoj.

Konklude, la disvastigitaj funkcioj de la Nintendo Ŝaltilo 2 indikas plibonigitan rendimenton, reduktitajn ŝarĝtempojn kaj la eblan utiligon de DLSS-teknologio. Fervoruloj atendas pliajn ĝisdatigojn de Nintendo pri ĉi tiu tre atendita konzolo.

