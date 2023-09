Kiel gajni monon vendante kontrabando en Starfield

Resumo: Gajni monon en Starfield povas esti tempopostula procezo, sed ekzistas manieroj akceli la procezon. Unu el la plej facilaj metodoj estas vendado de kontraŭbando, kontraŭleĝaj aĵoj kiel rikoltitaj organoj, trovitaj en malamikaj konstruaĵoj kaj ŝipoj. Kontrabando estas markita per flava simbolo kaj povas esti vendita por grava profito. La plej bona loko por vendi kontrabando estas The Den, kosmostacio situanta en The Wolf-sistemo. Por albordigi vian ŝipon ĉe The Den, vi devas atingi ene de 500 m de la stacio. Ene de The Den, vi trovos la vendiston de Komerca Aŭtoritato, kiu havas 11,000 kreditojn disponeblaj kaj ofertas oportunan lokon por vendi vian kontrabando.

Vendante kontrabando ĉe The Den, vi ne estos skanita post alveno, kvankam ĝi estas UC-armea strukturo. Por restarigi la kreditojn de la vendisto de la Komerca Aŭtoritato, vi devas atendi entute 48 horojn, ĉu sidante aŭ dormante dum 24 horoj dufoje. Estas seĝoj antaŭ la Komerca Aŭtoritato por via oportuno.

Gravas noti, ke La Nesto en La Lupo-sistemo estas la ĝusta loko, ĉar ekzistas ankaŭ malnova, detruita Nesto. Aldone, ekzistas ŝanco, ke vi eble renkontos Komercan Aŭtoritatan Komercan ŝipon dum vojaĝado tra spaco, sed rekomendas vendi ĉe La Den por certigi garantiitan lokon.

Se vi volas maksimumigi viajn enspezojn el kontrabando, konsideru investi en la Komerca Kapablo kiel eble plej frue. Ĉi tiu socia kapablo permesas vin vendi erojn por 10% pli kaj fariĝas pli profita kun ĉiu rango.

Ĝenerale, vendi kontraŭbando en Starfield estas enspeziga maniero gajni monon rapide. Memoru esti singarda kaj evitu kaptiĝi per kontrabando uzante ŝirmitan kargon aŭ rapide vojaĝante el la areo antaŭ ol sekureco skanas vian ŝipon.

Fonto: IGN - Miranda Sanchez, Plenuma Redaktoro de Gvidistoj ĉe IGN