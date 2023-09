MTV Partneras kun Snapchat por Voĉdonado ĉe Video Music Awards

MTV kunlaboris kun Snapchat por permesi al uzantoj voĉdoni por kategorio de Video Music Awards per la funkcio Lensoj de Snapchat. Utiligante la Fotilan Ilaron de Snap, la distra kompanio integros spertojn bazitajn sur pliigita realeco (AR) en la premian spektaklon. Post kiam la tri finalistoj estas elektitaj por la Best New Artist-kategorio, uzantoj povas utiligi specialan Lenson kreitan de Saucealitos por doni siajn voĉojn signalante unu, du aŭ tri uzante siajn fingrojn por elekti artiston. Kvankam restas necerte ĉu la nombro da voĉoj ricevitaj per Snapchat havos signifan efikon al la fina kalkulo, ili estos inkluzivitaj en la ĝenerala kalkulo.

Krom la voĉdona funkcio, MTV ankaŭ anoncis, ke AR Moonperson aperos tra la POV VMA-livestream kun fan-senditaj memfotoj. Antaŭe, la distra kompanio uzis tradician metodon havi homojn sendi memfotojn per formo antaŭ la evento. Ĉi-jare, uzantoj ankaŭ povas provi AR Moonperson-efekton, kiu projekcias la Moonpersonon en siajn proprajn hejmojn. Elektante memfoton el sia fotilrulo, ili povas atesti la Moonpersono flosanta ĉirkaŭe kun sia vizaĝo videbla en la viziero.

Snapchat, ĉefe populara inter la 13 ĝis 24 aĝoklaso, estas ideala platformo por la celgrupo de MTV. Kvankam Snapchat prezentis la VMA-ojn de la antaŭa jaro sur ĝia Rakontoj-paĝo, ĉi tiu kunlaboro markas la unuan oficialan partnerecon inter Snapchat kaj MTV por premiospektaklo. Snapchat antaŭe partneris kun muzikaj festivaloj, artistoj dum turneoj kaj sportaj turniroj por prezenti AR-spertojn al adorantoj.

Snap, la gepatra kompanio de Snapchat, ĉiam pli koncentriĝis pri markitaj kaj AR-bazitaj fotilsolvoj por stiri enspezon. En marto, la firmao lanĉis AR Enterprise Services (ARES), ofertante ilojn kiel AR Try-On kaj 3D-produktan spektadon. En aprilo, Snap prezentis la produkton AR Mirrors sub ARES, permesante al markoj integri sian teknologion en fizikajn spacojn. Per kunlaboroj kun Live Nation kaj muzikaj festivaloj, Snap daŭre vastigis siajn AR-spertojn por engaĝi uzantojn en novigaj manieroj.

