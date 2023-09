MTV Partneras kun Snapchat por Integri AR-Spertojn por Voĉdonado de Video Music Awards

MTV kunigis fortojn kun Snapchat por permesi al uzantoj voĉdoni por kategorio ĉe la venontaj Video Music Awards (VMAs) uzante la AR-bazitajn lensojn de Snapchat. Utiligante la Fotilan Ilaron de Snap, MTV celas korpigi spertojn de pliigita realeco (AR) en la premian spektaklon.

Post kiam la tri finalistoj por la kategorio Best New Artist estas determinitaj, Snapchat-uzantoj havos la ŝancon voĉdoni per speciala Lenso kreita de Saucealitos. Signalante sian elekton per unu, du aŭ tri fingroj, uzantoj povas elekti la artiston, por kiu ili volas voĉdoni. Kvankam restas necerta kiom da efiko la Snapchat-voĉdonado havos sur la fina kalkulo, ĉiu voĉdono valoras.

Dum la VMA-livestream, MTV planas montri AR Moonperson, havante fan-senditajn memfotojn, dum la evento. Kiel nostalgia tuŝo, MTV petis homojn sendi siajn memfotojn anticipe uzante tradician formon.

Por pli engaĝi spektantojn, individuoj povas sperti la AR Moonperson-efekton, projekciante ĝin en siajn proprajn hejmojn. Elektante memfoton el sia fotilrulo, ili povas atesti la flosantan Moonperson kun sia propra vizaĝo videbla en la viziero.

Snapchat-uzantoj povas aliri ĉi tiujn AR-spertojn ekde la 11-a ET la 12-an de septembro, plurajn horojn antaŭ ol la VMA komenciĝos je la 8-a ET.

Dum la antaŭaj VMAoj de MTV registris 40.1 milionojn da interagoj tra popularaj platformoj de sociaj amaskomunikiloj kiel Facebook, Instagram, Twitter kaj YouTube, Snapchat forestis de la listo. Tamen, MTV agnoskis, ke Snapchat estas bone taŭga por sia celgrupo de 13- ĝis 24-jaruloj.

Ĉi tiu kunlaboro kun MTV markas la oficialan eniron de Snapchat en la premian spektaklon per sia Fotila Kit. Antaŭe, Snap partneris kun diversaj muzikaj festivaloj, artistoj dum turneo kaj sportaj turniroj por prezenti AR-spertojn al adorantoj. La futbalteamo de LA Rams, ekzemple, uzis la teknologion de Snapchat en la stadiono por montri adorantojn sur la granda ekrano.

La emfazo de Snap pri markitaj kaj AR-bazitaj fotilsolvoj fariĝis ĉiam pli evidenta. Krom kunlaborado kun muzikaj festivaloj, la firmao lanĉis AR Enterprise Services (ARES) proponante ilojn kiel AR Try-On kaj 3D-produktan spektadon. Snap ankaŭ lanĉis AR-Spegulojn, ebligante markojn integri ĝian teknologion en fizikajn spacojn.

