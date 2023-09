La Potenca Banko 622 MagGo de Anker Proponas Sendratan Ŝargadon je Granda Prezo

Ĉu vi serĉas sendratan ŝargan elektran bankon por via iPhone? La Magnetika Baterio 622 MagGo de Anker estas nuntempe vendota por nur $ 39.99, $ 30 de ĝia originala prezo. Ĉi tiu portebla elektra banko havas kapaciton de 5,000mAh kaj povas sendrate funkciigi kongruan iPhone je 7.5W. Kvankam ĝi eble ne estas tiel rapida kiel la oficiala MagSafe Battery Pack de Apple, ĝi ofertas multe pli pageblan opcion. La MagGo ankaŭ havas faldeblan piedbastonon, kiu povas teni eĉ Max-grandan iPhone, kaj ĝi povas duobliĝi kiel sendrata ŝarga kuseneto kiam ĝi estas apogita. Anker ankaŭ ofertas pli bazan version, la 621 MagGo, por $ 29.99, kiu ne inkluzivas la piedbaton.

Krom la potenca banko, ekzistas aliaj ofertoj haveblaj. La konstruaĵaro Lego Super Mario Question Mark Block estas vendota por $ 159.99, $ 40 de ĝia originala prezo. Ĉi tiu aro inkluzivas kvar disetendeblajn mini-dioramojn reprezentantajn ikonajn nivelojn de la videoludo Super Mario 64. La aro ankaŭ estas kongrua kun la elektronikaj Mario-figuroj de Lego, ebligante interagan ludon.

La 16-cola MacBook Pro de Apple kun la M1 Max-procesoro de 2021 estas vendota ĉe B&H Photo por $ 2,799, ŝparaĵo de $ 1,500. Ĉi tiu tekkomputilo estas ekipita per 64GB da RAM, 2TB SSD, kaj havas 3456 x 2234 rezolucian ekranon. Ĝi estas potenca maŝino por kreivaj laborfluoj kaj havas MagSafe-ŝarĝadon, HDMI-havenon kaj SD-kartfendon.

Aliaj ofertoj inkluzivas la kolektan eldonan durkovraĵon de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – La Kompleta Oficiala Gvidilo por $ 25.64, la PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip por Xbox-regiloj por $ 7.99, la leda kazo de Apple iPhone 14 Plus en arbarverda por $ 10.53. , la kablita videoludada muso Logitech G502 X en blanka kontraŭ $49.99, kaj la pakaĵo de "aga fotilo" Insta360 Go 3 por $369.99.

Fontoj: The Verge